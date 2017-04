Neponovljivi šoumen Poceko: Dao sam navijačima po dolar da mi aplaudiraju! Jović mi otkrio budući klub!

“Imam čast da igram protiv Radonjića kao trenera”, dodao je trener Cedevite

Šoumen Poceko je ponovo briljirao na konfernciji za mediji posle poraza od Crvene zvezde. Harizmatični Italijan je realno ocenio dešpavanja na Parketu Pionira, a nije propustio priliku da razgali pristne novinare.

“Ponosan sam jer su su se moji momci borili. Pokazali su veliku borbu, iako smo bili u minusu. Igrali smo bez plejmejkera, Katić i Boutrajt su se povredili. Pokušali smo da odigramo taktički bolju utakmicu nego juče. Ali, Mitrović je bio svojevrsno iznenađenje i odigrao je dobro. Zvezda je dala nekoliko važnih trojki. Kada igrate protiv ovakve ekipe teško je boriti se kada ste u velikom minusu. Zvezda vodi 2:0, ali ništa nije završeno. Oni koji budu na terenu boriće se jako, vraća nam se trener Mršić, ja ću biti pomoćnik. Nadam se da ćemo uspeti da se vratimo u Beograd”, rekao je Poceko.

Pošteno je Poceko nahvaliio Zvezdinog trenera.

“Pričao sam danas sa Predragom Danilovićem, koji je igrao svojevremeno protiv Radonjića, ja sam imao tu drugu vrstu zadovoljstva, da igram protiv Radonjića kao trenera” .

Imao je Poceko i razgovor sa Stefanom Jovićem pre utakmice.

“Pitao sam ga kakva mu je povreda, kako je? Malo smo pričali o njegovoj budućnosti, o klubu gde će igrati, ali to je tajna... Šalim se naravno, a-haha. On je jedan od najboljih plejmejkera Evrope”

O aplauzima Delija

“Hvala navijačima na aplauzima, mada pre utakmice sam im dao po jedan dolar da mi aplaudiraju, bila je to dobra investicija, a-ha-ha. Možda su mi aplaudirali zato što izgledam lepo. Ali, značilo mi je, ja sam čudan patuljak. Volim košarku i radim posao s dosta emocija, a kada osetim da me neko voli, meni to znači. Takav sam bio i kao igrač”, zaklučio je Poceko