Nepoznato o Muti Nikoliću: Glumim budalu, ali Bogdan me zvao da zajedno idemo u NBA!

Sjajna atmosfera i veliki rezultati srpske košarke reprezentacije večita su inspiracija novinara iz Hrvatske. Već godinama se pitaju i ponavljaju: „Šta Srbi to imaju, a nemamo mi“.

Odgovor su potražili i od trenera Partizana i jednog od najvažnijih saradnika selektora Đorđevića, Miroslava Mute Nikolića. Popularni Muta im je objasnio na koji način pravi štimung u našoj selekciji i kako je emotivnim lancima vezan za Bogdana Bogdanovića.

„Bogdan se vezao za mene. Zvao me čak i da idem sa njim u NBA i da mu budem lični trener. Međutim, nisam se u tome video. Ja sam mu neke stvari pričao i on se u to uverio. Bio sam mu podrška kada mu nije išlo, pa mi šalje poljupce“, poručio je u razgovoru za Večernji List Miroslav Nikolić.

Iskusni stručnjak je objasnio da mu ništa nije teško kako bi napravio pravu atmosferu i pomogao selektoru Đorđeviću.

„Napravim od sebe i budalu, ako je to potrebno da bi bila bolja atmosfera. Neki koji se smatraju bolji trenerima to ne žele da rade, pa se posle čude kako za njih igrači neće da uklizavaju po parketu“, pojasnio je Nikolić.

