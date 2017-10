Nervozni trener Barselone: Sudije nisu dobro reagovale! Nismo se ni snašli u ovakvom okruženju

„Izgubili smo mnogo lopti“, rekao je Sito Alonso

Treneru Barselone Situ Alonsu teško je pao poraz od Crvene zvezde. Videlo se to i po njegovoj intonaciji na konferenciji za medije.

„Nismo se snašli u ovakvom okruženju. Izgubili smo mnogo loptu.Pokušao sam da promeni situaciju u svlačionici. Popravili smo odbranu i skok. Trojkama došli do prednosti. Mešutim, onda je Bjelica dao trojku, a zatim Ročesti pgodio težak šut. Rekao bih da smo izgubili u prvom poluvremenu. Dozvolili smo 13 ofanzivnih skokova. To je mnogo“, rekao je Sito Alonso.

Priznao je da nije mogao iskustvom da pobedi Zvezdu.

„Istina je da je naš tim iskusan. Na početku nismo koristili faulove, naš protivnik jeste. Moramo kao tim da budemo iskusniji, da pokrivamo jedni i drugi“.

Tokom drugog poluvremena Serafan je proveo malo minuta na terenu.

„Košarka se igra u oba pravca. Ofanzivno je bio odličan ,kada je igrao protiv Lesora... Međutim u defanzivi se nije snašao. Nije dobro branio pik situacije. Tomić je doneo nešto novo“.

Često je Alonso prigovarao sudijama. Čini se bez razloga.

„Sudije nisu dobro reagovele u nekim situacijama. To je moj posao“.

