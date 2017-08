Salcburg je bez konkurencije najtužniji klub Evrope u poslednjoj deceniji...

Ne znamo baš da li su apsolutni rekorderi - jer ima mnogo večitih šampiona iz malih liga koji decenijama pokušavaju da se domognu Lige šampiona - ali da su ozbiljni nesrećnici dileme nema, jesu!

Red Bul Salcburg sinoć je eliminisan u 3. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona od hrvatske Rijeke (0:0, 1:1), što je bio njihov jubilarni deseti neuspeli pokušaj da se dokopaju elitnog takmičenja. U poslednjoj deceniji sigurno nema tima iz iole ozbiljnije lige koji je lošije sreće...

Onaj meč od sinoć u Rijeci bio je poslednji trzaj, poslednji pokušaj da projekat zvani Red Bul Salcburg uspe. Džaba sve te silne titule od 2005. godine, kada je poznata kompanija preuzela klub, kada osnovni cilj nije ispunjen, a to je Liga šampiona.

Od deset propalih pokušaja Salcburg su po dva puta izbacivali Hrvati, Izraelci i Šveđani. Glave su im još dolazili Valensija, Fenerbahče, Šahtjor i jednom čak luksemburši Dudelanž.

2017 - 3. kolo, Rijeka

2016 - plej of, Dinamo Zagreb

2015 - 3. kolo, Malme

2014 - plej of, Malme

2013 - 3. kolo, Fenerbahče

2012 - 2. kolo, Dudelanž

2010 - plej of, Hapoel Tel Aviv

2009 - plej of, Makabi Tel Aviv

2007 - 3. kolo, Šahtjor Donjeck

2006 - 3. kolo, Valesnija

Ako bi Salcburg ponovo postao šampion Austrije, jasno vam je dakle ko bi narednog leta bio idealan protivnik našem prvaku, ma ko to bio...

Šalu na stranu, da zavirimo malo i u brojke.

Pre nekoliko nedelja, kada se još postavljalo pitanje da li će dva kluba istog gazde (Salcburg i Lajpcig) moći da igraju Ligu šampiona, pojavila se informacija kako je Red Bul u infrastrukturu i omladinsku školu uložio blizu 200.000.000 evra. Koliko se i šta u tom slučaju isplatilo, odnosno vratilo Matešicu - teško je izmeriti, ali zato su vrlo egzaktni podaci kada su u pitanju prodaja i kupovina igrača u istom periodu.

Dakle, za ulazak u Ligu šampiona Red Bul je u ovih 12 godina u Salcburg upumpao 97.840.000 evra. Mislite da je to mnogo? Jeste, ali gubitka nema, jer samo od transfera klub je u istom periodu inkasirao 145.270.000 evra!

Nije loša uteha, kad već nema te elite...

Pomenimo još samo da je austrijski šampion poslednji put Ligu šampiona igrao u sezoni 1994/95, kada je u grupi sa tadašnjim i budućim prvakom Evrope (Milanom i Ajaksom), odnosno AEK-om, zauzeo treće mesto, sa istim brojem bodova kao italijanski velikan.

Austrija - Bundesliga

(foto: Action Images)