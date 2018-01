Nestalo je goriva, trepće crvena lampica... Još se i Feldin povredio

Zvezda poražena na gostovanju Makabiju u Tel Avivu

Veličina slova A A A

Nema energije, bez snage, nema Pera Antića na parketu, izmoren Tejlor Ročesti, povredio se Džejms Feldin i na sve to još slaba igra... Kada se sve stavi na vagu, nije ni bilo realno da Crvena zvezda dođe do pobede na gostovanju Makabiju u Tel Avivu. Ostao je tim Dušana Alimpijevića bez goriva, pružio je dosta slabiju partiju od onoga što može i zasluženo je poražen na ovom gostovanju s 89:75.

Kako je odigrala Zvezda, i s obzirom na formu većine njenih igrača (Lesora, Bjelice, Jankovića, Lazića, Dobrića, Jovanovića...), sasvim realan ishod. Moraće crveno-beli da se trgnu što pre, najpre zbog ABA lige, jer je Top 8 baš daleko u ovom momentu.

Potencijalno ozbiljan problem za Zvezdu može da bude pomenuta povreda Džejmsa Feldina. On je iskrenuo skočni zglob na početku druge četvrtine i nije se do kraja vraćao u igru. Videćemo kolika ga pauza čeka. Ne sluti na dobro...

Tokom celog toka meča Makabi je bio u prednosti, na poluvremenu je imao 18 poena razlike, na šest minuta pre kraja je bilo 16 razlike. Imala je Zvezda periode kada je prilazila, napadala, ali je izraelski sastav imao odgovor na sve.

Pjer Džekson dao je 22 poena, dok je Tajus dodao 15. Kod Zvezde najefikasniji je bio Milko Bjelica s 13 poena.

Makabi je na početku mnogo bolje krenuo iako je Tomas promašio tri otvorena šuta. Veoma raspoložen za igru bio je Rol. Pogodio je iz nekoliko različitih situacija, dobro trčao kontre i u ranoj fazi utakmice Makabi se odlepio na sedam razlike. Bilo je 12:5.

Videlo se da je Ročesti bio umoran, pa je Enis već posle četiri i po minuta igre ušao na parket. Amerikanac je bio vidno umoran. Enis je potom dao neke poene s linije slobodnih bacanja, pogodio trojku i dao doprinos igri Zvezde. Nije ni Makabi igrao Bog zna kako, ali je držao prednost na svojoj strani i zbog dobre igre Aleksa Tajusa.

Zvezda je ovaj duel igrala bez Pera Antića i to se videlo u više navrata, baš i zbog Tajusa koji je pravio probleme u reketu.

Generalno se igralo u sporom ritmu, praktično bez ritma, a u svemu tome se bolje snašao Makabi koji je maksimalno iskoristio energetski pad Zvezde i do poluvremena otišao na velikih 47:28.

Treća deonica bila je period bolje igre Crvene zvezde. Poeni Lazića, malo agresivnija odbrana i Lesorove akcije. Sve je to dovelo do topljenja prednosti Makabija. Stigla je Zvezda do 11 poena zaostatka. Onda i spustila ispod 10 razlike poenima Bjelice i Davidovca.

Ali, kad god bi se Zvezda približila napravila bi loše odluke u napadu, a Makabi bi odgovorio trojkom.

Tako je bilo i u poslednjoj deonici kada se razigrao Pjer Džekson. Makabi je otišao na 16 poena razlike na šest minuta pre kraja i to je bilo to. Imala je Zvezda još neke trzaje, ali ne previše opasne po tim Nevena Spahije.

Izgleda da mu se ono taktiziranje i odmaranje igrača protiv Olimpijakosa isplatilo.

EVROLIGA: Makabi Tel Aviv - Crvena zvezda 89:75

Dvorana: Menora Mivtačim Arena

Sudije: Hristos Hristodulu (Grčka), Karlos Peruđa (Španija), Robert Viklicki (Češka Republika)

MAKABI TEL AVIV: Tomas 10, Mašur, Rol 7, Kejn 14, Tajus 15, Dibartolomeo 6, Koen, Kol 10, Bolden 1, Parahuski 4, Zusman, Džekson 22

CRVENA ZVEZDA: Radičević, Dangubić 9, Davidovac 6, Lazić 2, Dobrić 5, Feldin 6, Janković, Ročesti 10, Lesor 10, Enis 7, Jovanović 7, Bjelica 13

EVROLIGA, 19. KOLO

Četvrtak:

Himki - Olimpijakos 82:54

/Šved 19 - Viltjer 11/

Žalgiris - Valensija 86:82

/Tupan 18 - Plajs 20/

Makabi Tel Aviv - Crvena zvezda 89:75

/Džekson 22 - Bjelica 13/

21.00 (1,30) Barselona (16,00), Bamberg (3,90)

Petak:

18.30 (3,05) Efes (16,00) Fenerbahče (1,35)

20.15 (2,30) Panatinaikos (14,50) CSKA (1,70)

20.30 (1,30) Baskonija (16,00) Milano (3,90)

20.45 (2,85) Unikaha (14,50) Real Madrid (1,50)

(FOTO: MN Press)