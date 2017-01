Nestvarna Zvezda, nestvarna pobeda! Zid ponosa izdržao u Tel Avivu

Veliki podvig- 71:67

Veličina slova A A A

Nestvarni niz traje! Crvena zvezda je postala nepobediva. Peta uzastopna pobeda u Evroligi sija na semaforu u Tel Avivu, veliki Makabi iz Tel Aviva pao je po drugi put ove sezone - 71:67 . Jeste Endrju Gaudolok pogađao s parkinga, jesu igrači Ajnarsa Bagackisa bili izuzetno motivisani, ali Zvezda je imala ono što protivnik nije - tim!

U poslednja dva minuta prvo je Jović pogodio, potom i Kuzmić fantastično zakucao. Zvezda je odbranila sledeći napad, i u narednom napadu Zvezda je uspela da promaši, lopta je stigla do Dangubića i to je bio kraj! Crveno-beli su digli ruke u znak pobede - pete u nizu u Evroligi! Makabi nije uspeo da dođe do lopte ni do faula.

Fantastično.

Utakmica je bila takva da su se svih 40 minuta takmaci smenjivali u vođstvu, a neretko su se smenjivali i u serijama od po nekoliko poena u nizu.

Na startu meča razliku na stranu domaćeg tima navlačio je Kolton Ajverson koji je odlično napadao centre Zvezde i poentirao iz reketa. Makabi je ušao veoma motivisano i to se videlo skoro u svakoj situaciji. Mitrović je sa dobrim potezima držao Zvezdu u igri, a i odbrana je bila na nivou, dok napad nije najbolje funkcionisao.

Igralo se od starta na manji broj koševa što jeste stil koji je više legao ekipi Dejana Radonjića. Viđeno je dosta seckanja igre faulovima, dosta jurnjave po terenu, pa nijedna od ekipa nije uspevala da se odvoji.

Prvi korak ka tome napravio je Makabi serijom 8:0 u drugoj četvrtini i samim tim preuzeo je kontrolu i inicijativu nad utakmicom. Makabiju je dobro išlo (plus devet) sve dok Tompson nije ušao u igru i tada je Zvezda uspela da se vrati u egal uz njega i Stefana Jovića (33:33).

Može se reći da je rezultat i zaostatak od jednog poena bio dobra polazna tačka za crveno-bele na čemu su mogli da grade igru i rezultat u drugih 20 minuta.

I u nastavku se nastavilo istim ritmom, držali su se veliki rivali ruku pod ruku. Ja dam koš, pa ti. I tako u krug. Čas je Makabi potezao kroše, a onda je Zvezda odgovorila aperkatom. Tokom treće deonice brada je bridila domaćem sastavu i Zvezda je malo preuzela inicijativu i vođstvo (46:41).

Kakogod, ova utakmica je od samog starta imala tendenciju ka neizvesnoj završnici, a to se upravo i dogodilo. Makabi je napravio seriju 10:0, a onda su na startu četvrte deonice Gudurić i Simonović dali dve izuzetno važne trojke i opet smo imali neršen rezultat na devet minuta pre kraja.

Gaudlok je nastavio u svom ritmu, Simonović je vraćao. Ušlo se u završnicu "na nož", a tamo je Zvezda pokazala kakvo srce ima.

Čelično!

Kada se rešavalo možda lopta nije uspela da upadne kroz mrežicu kada je trebalo, ali je proradio skok. Kada jedan segmenat stane, drugi proradi. Zato je Zvezda u poslednje vreme nepobediva!

EVROLIGA: Makabi Tel Aviv - Crvena zvezda 67:71 (17:16, 17:17, 20:15, 13:23)

Dvorana: Menora Mivtačim

Sudije: Fernanado Roča, Garsija Gonzales, Joanis Fufis

MAKABI TEL AVIV: Gaudlok 19, Rad 11, Smit 2, Mekel 3, Pnini, Ohajon 7, Vims 12, Ladesberg, Aleksander, Ajverson 13, Miler

CRVENA ZVEZDA: Volters 4, Tompson 10, Dangubić 3, Mitrović 7, Lazić 8, Dobrić, Simonović 6, Dženkins 4, Gudurić 3, Jović 14, 7as, Kuzmić 8, 9sk, Bjelica 4

(FOTO: Star Sport)