Neverovatan penal Rijada Mareza (VIDEO)

Šest uzastopno iskorišćenih jedanaesteraca. I sedmi put je bio precizan, ali se Rijad Marez malo prešao i umesto rutinskog, izveo penal mimo propisa.

Krilni vezista Lestera je u 77. minutu gostovanja Mančester Sitiju dobio idealnu priliku da sa 11 metara donese izjednačenje svom timu, pri rezultatu 2:1. Prethodno je nad Alžirca startovao Gael Kliši i to je bio prekršaj sa najstrožu kaznu, ali se jedan od najboljih fudbalera prethodnog šampiona Engleske spetljao prilikom izvođenja udarca.

Marez je najpre šutnuo loptu desnom nogom, posle čega je lopta zakačilalevu, pa je glavni arbitar Robert Medli ispravno dosudio indirekt, iako je postigao gol. Svaka mu čast što je to uočio, jer, na primer, njegov kolega na utakmici Sasuolo - Milan prošlog meseca nije uočio da je Karlos Baka na nedozvoljen način pogodio cilj, iako je imao dva kontakta s loptom prilikom izvođenja penala.

Nešto slično uradio je Antoan Grizman u revanšu polufinala Lige šampiona, protiv Reala, ali to sudija Čunajt Čekir nije primetio.

The successful PK by Riyad Mahrez was waved off. So much craziness in this game #leicestercity #ManCity pic.twitter.com/PLoI5IrcbS