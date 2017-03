Neverovatna priča Fransisa Konea: Četiri puta spašavao živote! (VIDEO)

“Nešto strašno je moglo da se desi. Mogao je da umre, ali znao sam šta da uradim. Bio sam u takvim situacijama i ranije“, naveo je Kone

Francis Kone je momak rođen u Obale Slonovače koji za život zarađuje profesionalno igrajući fudbal, trenutno u ekipi Slovačko koja se takmiči i češkoj prvoj ligi. Ipak, jedna zanimljiva stvar potpuno ga odvaja i razlikuje od kolega - čak četiri puta je spašavao živote fudbalerima na terenu i to u dresovima različitih klubova.

Kao da ga je neki nevidljivi prst sudbine odredio da, kada dođe do situacije u kojoj je nekome na terenu ugrožen život, on bude najbrži i najprisebniji. Poslednji put to je bio slučaj krajem prošlog meseca kada je Slovačko gostovao praškom Bohemijansu.

Prošlo je otprilike pola sata meča, kada je u kaznenom prostoru domaćina došlo do strašnog sudara glavama dvojice kapitena Bohemijansa Danijela Krha i golmana Martina Berkoveca koji je ostao da leži na travi. Svi su gledali šta je sa loptom, osim Konea koji je, čuvši udarac glavama, odmah potrčao nazad.

“Video sam da se defanzivac pomera, a golman je još ležao na leđima, nije se pomerao. Ili je bio u nesvesti ili nešto još gore. Pomoglo mi je i par njegovih saigrača, zajedno smo ga okrenuli na bok kako bi mogao da diše, a ja sam mu izvadio jezik da se ne bi udavio. U jednom trenutku me je i ugrizao“, rekao je Kone u razgovoru za britanski Gardijan.

Lekar ekipe Bohemijansa Martin Vavra pohvalio je Koneovu brzu reakciju, uz opasku da su oni mogli da utrče na teren tek kada im je sudija dao znak.

“Nešto strašno je moglo da se desi. Mogao je da umre, ali znao sam šta da uradim. Bio sam u takvim situacijama i ranije“, naveo je Kone.

I tu nije mislio na znanje iz medicine, nego na iskustva koje je ranije imao u fudbalu.

Prvi put to se desilo sa saigračem na Tajlandu, ali ne na terenu, već na treningu u teretani. Bio je u Muangtong Junajtedu, a jedan od igrača tog tima dobio je u teretani udarac u glavu posle čega se onesvestio, a Kone je najbrže reagovao i ponovo izvukao jezik i sprečio gušenje.

“I tada su me ugrizli. Drugi put bilo je u Africi, prijatelj me je zamolio da odigram neku prijateljsku utakmicu. I opet je jedan igrač doživeo sudar glavom sa golmanom i onda pao na vrat. Tad sam baš imao problem da mu izvadim jezik jer su je telo tog momka bilo u grču. Bio je u nesvesti. Došli su da mi pomognu i saigrači, lekari, držali su ga dok nekako nisam uspeo da gurnem dva prste i izvučem mu jezik. I još jednom sam imao sličnu situaciju u Africi. Bilo je to pre dve godine.“

Ova neverovatna iskustva svakako su uticala na Konea, a kaže da se prvi put baš čudno osećao.

“Kod prvog slučaja nisam smeo da kažem majci da je ne bih uplašio. Drugi put sam joj rekao i ona me je upozorila da će to nastaviti da se dešava i da moram da budem oprezan. Treći put mi je samo odgovorila: ’Jel sam ti rekla?“. Sada su i ona i otac veoma ponosni na mene“, objasnio je ovaj 26-godišnji napadač koji je prethodno igrao za Al Munsah iz Omana, portugalski Olhanense i mađarski Honved.

Kone se nada i da će to što je uradio na utakmici na stadionu Bohemijansa makar malo da pomogne tamnoputim igračima u borbi protiv rasizma na stadionima, a to je nešto za šta ističe da mu mnogo smeta.

“Ne znam kako da se borimo protiv rasizma. Možda to što se nedavno desilo malo pomogne. Dobio sam i poruke od nekolicine navijača Bohemijansa, neki su se navodno i izvinjavali putem društvenih mreža za svoje ponašanje.“

A Kone će uprkos svemu nastaviti, kako je rekao, potragu za svojim snom - a to je igranje fudbala u Engleskoj. A pre toga svakako planira da se odazove pozivu na večeru sa Martinom Berkovecom, čovekom kojem je spasao život, kada sledeći put bude dolazio u Prag.

(FOTO: Action Images)