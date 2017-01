Neviđena greška ili presedan? Evra uzeo dres čiji je broj Marselj „penzionisao“ pre tri godine?! (FOTO)

Dolazak Patrisa Evre u Olimpik iz Marselja zapalio je navijače kluba sa Velodroma i naterao ih da opet sanjaju o povratku na vrh francuskog fudbala.

Čuveni francuski bek danas je i definitivno parafirao ugovor do juna 2018. godine, a zvanično predstavljanje novog pojačanja klub je zakazao za rane večernje časove. U međuvremenu, Evra je odradio medicinske preglede, odradio kompletnu papirologiju, a onda i izabrao broj na dresu. Tokom narednih godinu i po dana nosiće dres sa brojem 21. I taj izbor ne bi bio nimalo čudan da rukovodećim operativcima nekadašnjeg evropskog šampiona nije promakla jedna mala sitnica.

Naime, Evra je izabrao broj koji je Marselj „penzionisao“ pre bezmalo tri godine! Tačnije, u maju 2014. godine. Klub se tada na ovakav potez odlučio kako bi odala čast nekadašnjem štoperu Sulejmanu Dijavari. Momku koji je odigrao 154 utakmica u dresu Marselja, u periodu od 2009. do 2014. godine i klubu doneo titulu šampiona Francuske, dva Liga kupa i državni Superkup.

May 2014: Marseille retired the number 21 shirt in honour of Senegal's Diawara.



Jan 2017: Marseille hand new signing Patrice Evra No 21. pic.twitter.com/Akw0XnSymr