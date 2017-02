Nevolje odbojkašica Vizure: Strah za život, strašne turbulencije, gusta magla i let od pet sati!

Navodno, turbulencije su bile toliko jake da su članovi stručnog štaba bili u strahu da bi avion mogao da se sruši

Veličina slova A A A

Poput groma iz vedra neba odbojkaškim svetom odjeknula je vest da su članovi stručnog štaba i igračice ŽOK Vizure, osvajačice duple krune u prethodnoj sezoni, proživele pravu dramu na letu za Ukrajinu.

Naime, njihov let iz Istanbula ka Odesi, gde su putovale na prvi meč osmine finala CEV kupa protiv domaćeg Himika, naišao je na ozbiljne vremenske neprilike koje su znajačajno otežale put. Talas guste magle, praćen snažnim turbulencijama i udarima vetra, naterali su pilote da okrenu avion i vrate ga nazad za Istanbul. A prema pisanju sajta World of Volley, potresi su bili toliko jaki da su članovi stručnog štaba Vizure imali utisak da će se avion srušiti.

Kako bismo proverili tačnost ove informacije pozvali smo odgovorne ljude u redovima aktuelnog srpskog šampiona i osvajača Kupa, a na naš poziv odazvao se generalni sekretar Vizure Miroslav Petković. On nam je detaljnije pojasnio šta se to zapravo dogodilo sa ekipom.

"Naše odbojkašice i članovi stručnog štaba odletele su u ponedeljak za Istanbul u 10 časova ujutru i uveče u 19 časova trebalo je da imaju let za Ukrajinu, ali je on na kraju odložen. Rečeno nam je da će tim biti smešten u hotel na aerodromu, gde je trebalo da prenoće i i onda uhvate redovan let u 12 časova. U Južni (deo regiona Odesa prim. aut.) bi tada stigle oko 15.00, a utakmica je bila zakazana za 18.00", govori za naš sajt Petković.

Ali, to je bio tek početak problema za članove srpske ekspedicije.

"Međutim, devojke su probuđene oko pola šest ujutru i samo im je rečeno da se spakuju i da će putovati vanrednim letom. Ekipa je poletetela oko devet sati, avion je čak došao do Odese. Ali, kažu da je bila neverovatno gusta magla i da je bilo turbulencija. Avion je kružio oko aerodroma gotovo 30 minuta, ali kako se situacija nije menjala, pilot je odlučio da se vrati u Istanbul. Ceo let trajao je preko pet sati i nismo hteli da se vraćamo jer nismo dobili nikakve garancije avio-kompanije da ćemo uspešno stići do željene destinacije iz drugog pokušaja", kaže Petković.

Utakmica je vrlo brzo odložena, o čemu je obavštene CEV, a naše sledeće pitanje bilo je - šta dalje?

"Svi su obavešteni o ovim događajima detaljnim izveštajem, od supervizora koji je bio dodeljen za ovaj meč, do CEV-a, kao krovne organizacije. O tome kada bi mogla ponovo da se odigra ova utakmica treba da odluči CEV. Naše devojke su trenutno na letu za Beograd i uskoro ih očekujemo na aerodromu Nikola Tesla".

Revanš susret trebalo bi da bude odigran 23. februara od 19 časova u beogradskoj hali Šumice.

(Fotografija preuzeta uz odobrenje kluba, ok-vizura.com)