NEZAUSTAVLJIVI! Nema Koste, Pedro je tu! Azar iznudio penal, dao 50. gol, ali čaroliju je izveo rabonom (VIDEO)

Arsenal je u sezoni 2003/2004 stekao nadimak Nepobedivi, a jedan drugi londonski klub preti da se zaradi zvanje Nezaustavljivi! Ako se posle deset vezanih pobeda, ruku na srce, u svim takmičenjima, verovalo da je Mančester Siti prvi kandidat za šampionski naslov u Premijer ligi, onda sad nema trunke dileme mu je Čelsi i taj status (pre)oteo. I da juri ka tituli.

Niko ništa ne može Plavcima u ovom delu sezone. Nema veze što im nedostaju suspendovani Dijego Kosta i Engolo Kante, to je tim načičkan kvalitetom na svakoj poziciji i podstaknut trenerskim umećem Antonija Kontea da je utisak kako bi na Stamford bridžu pao i daleko opasniji rival od Bormuta.

Jeste ekipa Edija Hoa znala da preorkene protiv Livepula i baci na kolena Lester, izdrži duel sa Totenhemom, ali ju je lider na tabeli poslao na patos sa tri krošea i stekao čak devet bodova više od čete sa Enfilda, makar dok tim Jirgena Klopa ne odigra sutra meč sa Stoukom - 3:0.

Konte je na poziciji centralnog napadača, umesto kažnjenog Koste, promovisao Pedra, a Španac mu se odužio na najbolji mogući način i sredinom prvog poluvremena sjajno lobovao Artura Boruca. Tom pogotku prethodila je izvanredna akcija nalik katalonskoj tiki-taki, lopta je kružila oko kaznenog prostora, pre nego što je Sesk Fabregas, koji je odmenio Kantea, upisao čak 98. asistenciju u Premijer ligi. I tako se primakao Vejnu Runiju (101) i Frenku Lampardu (102), ali nema šanse da stigne lidera u ovoj kategoriji, Rajana Gigsa (162).

Vođstvo je omogućilo Čelsiju da kontroliše igru i rezultat, koji je i udvostručio čim je počelo drugo poluvreme. Sve zaslugom Edena Azara. Belgijanac je sam izborio jedanaesterac (oborio ga Simon Frensis) i onda lagano prevario Artura Boruca. Za deveti pogodak u sezoni, 50. prvenstveni otkako nosi dres kluba iz Londona, čime je ušao u društvo Frenka Lamparda, Didijea Drogbe, Džimija Flojda Haselnbajka, Đanfranka Zole i Ejdura Gudjonsena, koji su ranije probijali tru granicu.

Eden Hazard vs Bournemouth (2-0) The best as usual! pic.twitter.com/PosbgivFI3

Još važnije, za uspon njegove forme, oličene, između ostalog i u čarobnom pokušaju rabonom.

Uživajte...

Bio je to ukras 12. uzastopne pobede Čelsija (klupski rekord), koji u subotu ima još jedan zicer na svom stadionu, protiv Stouka. Srećan Božić njihovim navijačima. Možda i srećna titula...

A šampionski trofej ne da je odavno iskliznuo iz ruku fudbalera Lestera, nego će Lisica, kao što su mnogi stručnjaci i predviđali da se ove sezone bore za opstanak. Sastav Klaudija Ranijerija nikako da uhvati ritam, pa ga je tako uzdrmanog na King pauer stadionu ošamario Everton - 2:0.



Iako bez Džejmija Vardija, zbog čijeg su izostanka navijači protestvovali pojavivši se na tribinama noseći maske sa njegovim likom, Lester je bio neprepoznatljiv. Tek neke dve poluprilike, preko Amartija i Uljoe, nisu bile dovoljne da se savlada četa Ronalda Kumana. Štaviše, gosti iz Liverpula su čekali šansu i dočekali je početkom drugog dela kad je Kevin Miraljes savladao Kasmera Šmajhela.

Konačan rezultat postavio je Romelo Lukaku u nadoknadi vremena i tako poslao domaćina na 17. mesto tabele, samo tri boda iznad crte koja razdvaja timove koji će se preseliti u Čempionšip.

Deluje da je kriza iza Vest Hema. Dugo, baš dugo je trebalo Slavenu Biliću da posloži kockice prema svojim zasmislima, međutim, izgleda da je pronašao dobitnu kombinaciju. Posle 2:2 sa Liverpulom, pa minimalaca protiv Barnlija i Hala, Čekićari su na Boksing dej protutnjali Liberti stadionom u Velsu i do nogu potukli domaći Svonsi - 4:1.

Labudovi defitivno nemaju tim za elitu, uz Hal su najgori u Premijer ligi, nije im vredela ni promena trenera, jer su pod vođstvom Boba Bredlija primili najviše golova u prvom razredu engleskog fudbala. Danas čak četiri. Jedan od njih delo je Majka Antonija, koji je, kad se računa i prošla sezone, najefikasniji igrač ekipe iz Londona, sa 16 preciznih hitaca. A u ovoj kalendarskoj godini ima bolji učinak od Džejmija Vardija i Roberta Firmina (po 14).

Meč je lepšao drugi ovosezonski pogodak Endija Kerola, koji je volej udarcem sjajno reagovao na dodavanje Sofijana Fegulija.

Here is Andy Carroll's second goal of the season, thanks to Sofiane Feghouli's first Premier League assist. #whufc

pic.twitter.com/ZeCnYj3kEx