Neznani junak Bostona - duga kosa zbog Serhija Ramosa, bez tetovaža, a rekord sezone ubacio kad je najpotrebnije (VIDEO)

Najbolja utakmica sezone kad je najpotrebnije

"Vašington je tvrda ekipa protiv koje smo igrali sedam utakmica i stvarno mogu da pogode. Morali smo da pomognemo našim starterima, pre svega Ajzei Tomasu".

Tim je rečima, kao da se nije dogodilo ništa posebno, Keli Olinik prokomentarisao sedmu utakmicu drugog kruga Zapadne konferencije između Bostona i Vašingtona. U kojoj je sam postigao 26 poena, od čega 12 u poslednjoj četvrtini, te na taj način potvrdili pobedu. Ajzea Tomas je utakmicu završio s više poena, 29, ali je junak večeri bio Olinik što su dokazale i tribine TD Gardena koje su skandirale njegovo ime.

Koliko je Olinikova predstava bila upečatljiva, pokazuju gole brojke. Ne samo da je 26-godišnji Kanađanin postavio svoj rekord karijere u plej-of utakmicama, nego je s ovih 26 poena izjednačio i rekord ove sezone. Najbolja utakmica kad je najpotrebnije.

On je na draftu 2013. godine izabran s 13. pozicije od strane Dalasa koji ga je odmah poslao u Boston za paket koji je uključivao Lukasa Nogueru i dva pika druge runde. Još jedan odličan posao Danija Ejndža. Bez obzira kako će se rasplesti Olinikova karijera, biće sigurno mnogo bolja od Noguerove.

Olinik je "de facto" bio želja Breda Stivensa koji je na klupu Bostona seo upravo te godine. Kanađanin je imao odličnu sezonu na Univerzitetu Gonzaga (17,8 poena, 7,3 skoka, 62,9% šuta), a Stivens ga je otpočetka koristio kao raznovrsno krilo i centra. Olinik ima dobar spoljni šut, sjajno širi reket, a svojom borbenošću je odmah kupio navijače Bostona.

No, Olinik se nije razvijao kao što se očekivalo – 8,7 poena u proseku iz prve sezone se pretvorilo u 10,3 u drugoj, a u trećoj (10,0) i četvrtoj (9,0) je čak doživeo i pad. Slična krivulja mu je prisutna i u svim ostalim statističkim kategorijama, pa su američki novinari sve češće pričali kako će ga se Boston nakon ove sezone odreći. Naime, Olinik je trenutno u statusu "restricted free agent", što znači da može da pregovara s drugim klubovima, ali Seltiksi imaju mogućnost da izjednače bilo kakvu ponudu. S obzirom na nedorečenost rostera, a posebno što se tiče visokih igrača, te činjenice da Olinik teško može da bude bilo šta više od rotacijskog igrača, Kelti su verovatno već počeli da slažu tim za sledeću sezonu bez njega.

To neće da promeni ni ova utakmica bez obzira što se Olinik već 'dizao iz mrtvih' tokom karijere. Još kao dečak je odbio da igra američku srednjoškolsku ligu, bez obzira što bi mu to donelo veću pažnju skauta. Ostao je u Kanadi, a poziv je dobio od jako dobrog Univerziteta Gonzaga. No, tamo se nije najbolje snašao u prve dve sezone, te se dogovorio s voditeljima košarkaškog programa da uzme "redshirt" godinu, odnosno da uzme pauzu i trenira kako bi napredovao. I napravio je to – gore pomenuti postoci su mu doneli mesto u prvoj Ol-Amerikan petorci i odlazak u NBA ligu, ali i diplomu u računovodstvu.

Olinik, koji je objašnjenje za svoju dugu kosu jednom prilikom dao rekavši da je gledao kako Serhio Ramos igra sa sličnom frizurom, koju pridržava vezicom te je odlučio da napravi isto. a jedan je od retkih NBA igrača koji nema nijednu tetovažu, uspeo je u onome što je uspelo malom broju košarkaša – da bude junak sedme utakmice doigravanja. Navijači Bostona su ga i ranije voleli, od sinoć im je dodatno porastao u očima, ali je pitanje koliko će to da znači Deniju Ejndžu. Nekako vlada mišljenje da ćemo ga sledeće sezone ipak gledati u nekom drugom klubu…

