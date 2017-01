Ni Juventus, ni Bazel - već Crvena zvezda!

Takvo je razmišljanje mladog napadača Crvene zvezde Lazara Romanića, koji je krajem oktobra prošle godine potpisao profesionalni ugovor sa srpskim šampionom, iako je bio na oku mnogih evropskih velikana

Omladinska škola Crvene zvezde je leglo fudbalskih bisera, koje samo treba valjano brusiti kako bi se pretvorili u prave fudbalske dijamante. Takav je slučaj i sa mladim napadačem Crvene zvezde Lazarom Romaničem, čije je kvalitete svojevremeno prepoznao legendarni Toma Milićević.

Rođeni Kragujevčanim, čiji su roditelji poreklom iz Knina, nakon 14 postignutih golova u omladinskoj konkurenciji, pošao je sa prvim timom na pripreme za prolećni deo sezone, a onda je na premijeri u Sloveniji usledio rafal protiv Dekanija.

Dovoljan pokazatelj da Zvezda u svojim redovima ima golgetera za blisku budućnost.

"I pripreme sa omladincima sam počeo uz četiri gola, pa sam imao uspešnu sezonu. Ako se po jutru dan poznaje, biće dobro i na proleće. Mogu da igram i kao jedini centarfor, više volim kada sam centralni nego krilni napadač", poručuje Romanić za Žurnal.

Kao što smo rekli, Zvezda je bila preča od ponuda iz inostranstva.

"Potpisao sam na Svetu Petku, nisam ni razmišljao da odem iz kluba jer su svi u porodici zvezdaši. Prioritet mi je bio da stignem do prvog tima, napredujem i zadovoljan sam. Pričalo se posle turnira u Švajcarskoj da me hoće Juventus, znam da su ljudi iz Bazela dolazili da me gledaju u Olmadinskoj ligi Srbije. Rano je za inostranstvo, moj san je da igram nekoliko godina za prvi tim Crvene zvezde. Nadam se da ću do leta da debitujem u Superligi".

U omladinskoj ligi Srbije je dao sedam golova manje od Partizanovog bisera Đorđa Jovanovića, ali šeretski konstatuje da on ne izvodi penale u svom timu, za razliku od kolege u crno-belom taboru. U Zvezdu je sa osam godina, ali je pre toga zabeležio prve fudbalske korake.

"Pre Zvezde sam igrao u Obrenovcu 1905 i Omladincu iz Novih Banovaca, došao sam na Marakanu pre deset godiona, Toma Milićević me je primetio i ocenio da zaslužujem da igram u Zvezdi", poručio je mladi golgeter.

(FOTO: FK Crvena zvezda)