Nigde nije kao kod kuće - Zvezdin povratak u Pionir

A tamo je i najlepše

Finansijski gledano - Beogradska arena nema konkurenciju. Ali teško da će bilo koji ljubitelj košarke reći da bilo gde na svetu postoji bolja atmosfera nego kad se košarka igra u - Pioniru. A baš tamo Crvena zvezda će, kako je danas saopšteno, odigrati veči broj preostalih evroligaških utakmica na domaćemterenu.

Prvu u nizu u petak od 19 časova protiv Anadolu Efesa u 11. kolu Evrolige. Ulaznice za tu utakmicu od srede u prodaji. I to po cenama: 1.200 dinara za tribine A, B, C i D, 1.800 za parter, 2.500 za belu, a 3.000 za plavu ložu. Tačno 3.500 dinara koštaće loža, a počasna mesta od 4.000 do čak 15.000.

Prodaja ulaznica vršiće se u svim poslovnicama Eventima od srede od 12 časova.

"KK Crvena zvezda mts podseća da će se u slobodnoj prodaji zbog većeg broja sezonskih ulaznica i kapaciteta dvorane "Aleksandar Nikolić" naći ograničen kontigent karata, i poziva sve navijače da dođu znatno ranije u dvoranu zbog detaljnih kontrola, da sportski bodre svoj tim, i naprave atmosferu koja je u toj dvorani jedinstvena u Evropi".

Možda ove sezone poseza u Areni nije bila kao lane, ali možda će i ovaj povratak u Pionir pomoći crno-belima da taj finansijski gubitak nadoknade - pobedama. Nigde nije kao kod kuće.

(FOTO: Star Sport)