Nije baš da nije važno

Utakmica u Beogradskoj areni nema rezultatski značaj, ali može da ima veliku važnost na psihološkom planu za izabranike Dejana Radonjića

Darušafaka je sinoć slavila u Brose areni, pa večerašnja utakmica između Crvene zvezde i Uniksa (19.00, TV Sportklub 1) neće odlučivati o plasmanu srpskog šampiona u TOP 8 fazu Evrolige, ali daleko od toga da okršaj u Beogradskoj areni neće imati posebnu važnost za izabranike Dejana Radonjića.

Crveno-beli iza sebe imaju tri šuteski izuzetno slaba meča, evidentno je da je ekipa izgubila samopouzdanje, pa bi eventualno slavlje i dobra igra protiv ruskog tima mogli da budu od velikog psihološkog značaja za Radonjićev tim, koji će naredne nedelje odigrati dva presudna meča u ovoj sezoni.

Uniks je u ponedeljak prekinuo niz od pet poraza u svim takmičenjima, ali u Evroligi ima 11 uzastopnih poraza i sve osim sigurnog slavlja crveno-belih, uz tradicionalno mali broj poena, bilo bi ravno velikoj senzaciji.

"Mi izlazimo na teren da damo sve od sebe i odigrati kvalitetnu utakmicu, jer nam je to potrebno da se vratimo u ritam, da dođemo do samopouzdanja, ono što nas je krasilo u prethodnim kolima, jednostavno da se vratimo na pobednički kolosek", rekao je Nemanja Dangubić.

Zvezdin napad je u potpunosti zatajio, na poslednja tri meča srpski šampion je davao 59 poena. Mnogo je faktora koji su uticali na to.

"Sve po malo, protiv Olimpijakosa smo možda mogli da dođemo i do pobede, umor, nedostatak prvog plejmejkera (Stefan Jović, prim. aut). To su neke stvari koje moramo da pomenemo, ali ne smemo da tražimo alibi u tome, jer smo dobijali utakmice i bez prvog plejmejkera. Moramo da izguramo do kraja, jer smo tokom cele sezone radili da dođemo do pozicije da se borimo za plej-of i da se borimo za trofeje".

Dodatni peh, po ko zna koji put ove sezone, predstavljalo je novo obnavljanje povrede Stefana Jovića, koji je u Podgorici odigrao nešto više od 11 minuta, ali je posle meča ponovo imao velike probleme sa leđima, pa je veliko pitanje kada će stručni štab ponovo u potposti moći da računa na njegove usluge.

"Svi znamo koliko Jović znači, radovali smo se kad smo saznali da će igrati. Međutim, radi se o njegovom zdravlju i nadamo se da će se što pre oporaviti. Mi moramo da odgradimo to, jer nam zavisi sezona od toga. Nema izgovora, izaći ćemo na teren i dati sve od sebe za pobedu. Pozivam navijače da nas podrže i da zajedno dođemo do nove pobede", dodao je Dangubić.

Lazić: Imamo snage!

Crveno-beli već od sutra kreću pripreme za najvažniji meč u dosadašnjem toku sezone, majstoricu polufinala plej-ofa ABA lige protiv Budućnosti, nakon čega će imati tri dana da pripreme strategiju za odlučijući meč u elitnom takmičenju protiv Darušafake u Istanbulu.

