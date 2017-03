Nije problem da Real plati 100.000.000 evra za Azara, ali on će prvo morati da to zatraži

Nekadašnji predsednik Kraljevskog kluba najavljuje scenario pod kojim bi Belgijanac mogao da pređe u Madrid narednog leta

Više niko u Madridu ne ostavlja sumnju da će Florentino Perez narednog leta počastiti navijače Real Madrida novim Galaktikosom. Idu izbori na kojima će Perezu biti produžen mandat, a on će nastaviti sa praksom da u svakoj izbornoj ogdini dovede makar jedno zvučno pojačanje.

Kako stvari stoje, izbor je pao na Edena Azara. Tačnije, kucnuo je čas za transfer o kojem se šuška već dve godine. Real odavno ima na oku Belgijanca, a pogotovo otkako je Zinedin Zidan preuzeo kormilo. Francuz obožava Azara i sve ukazuje na to da su se kockice poklopile. Realu treba Galaktikos, Azar se uklapa u profil, Zidan ga hoće, Belgijanac se vratio u vrhunsku formu i ima želju da obuče dres Kraljevskog kluba.

Naravno, Čelsi ne želi da se odrekne svog najboljeg igrača, ali svi znamo kako se završava kada Real Madrid hoće nekog igrača. Uglavnom su fudbaleri ti koji insistiraju na prelasku u tabor Merengesa. Tako je bilo sa Modrićem i Bejlom koji su štrajkom naterali Totenhem da ih proda u Madrid.

Povodom mogućeg dolaska Azara u Madrid se oglasio i nekadašnji Realov predsednik i Perezov prethodnik Ramon Kalderon.

„Čelsi nije klub koji prodaje najbolje, tako da će biti jako teško dovesti Azara. Ali na kraju će sve kao i uvek do sada zavisiti od volje igrača. Ako igrač želi da ode, on će i otići. Sve je na njemu... Igrač mora da kaže 'Želim da odem, želim u Real Madrid' i od tog momenta pregovori mogu da počenu. To se neće desiti pre kraja sezone“, rekao je Kalderon.

On je rekao i da bi transfer trebalo da iznosi oko 100.000.000 evra.

„Čelsi će tražiti mnogo novca. Oni vrlo dobro znaju kolike svote novca su se prethodnih godina trošile za transfere Ronalda, Bejla, Pogbe... Granica za velike igrače je sada na 100.000.000 evra. Lestvica je podignuta velikim transferima pomenutih. Zato mislim da je to suma koju će Čelsi tražiti za svog najboljeg igrača. Ali sa obzirom da je Realova finansijska situacija zdrava, ne verujem da će to biti problem“, kaže Kalderon.

Azarov dolazak bi najverovatnije značio i odlazak Hamesa Rodrigeza iz Reala. Moguća je čak i trampa sa Čelsijem u kojoj bi Real prosledio Kolumbijca i novac u zamenu za Belgijanca. Realova „desetka“ bi mogla samo da sklizne sa Rodrigezovih leđa na Azarova...

(FOTO: Action images)