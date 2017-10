Nije sve u statistici...

Nikola Jokić posle odlične partije u Bruklinu...

Veličina slova A A A

Košarkaški navijači u Sjedinjenim Američkim Državama znaju osećaj pripadnosti i odanosti klubu, ali pre svega znaju da cene kvalitet kada ga vide. Nikola Jokić je prošle noći dobio Bruklin posle odlične partije u Barklajs Centru, a publika je pozdravila njegovu igru aplauzom posle utakmice.

Jokić je u sigurnoj pobedi upisao 21 poen, 14 skokova i četiri asistencije, ali njemu to nije bilo toliko važno...

"Ja samo želim da pomognem timu. Ne gledam svoju statistiku, jer gledam samo kako da moj tim pobedi. Imali smo dobru utakmicu protiv tima koji nije poražen kod kuće, to je ono što me je najviše interesovalo. Statistika mi nije najvažnija", kaže Jokić kroz smeh.

Denverova sledeća utakmica je u Medison Skver Gardenu, gde je Jokić sredinom februara postavio dosadašnji rekord karijere sa 40 ubačenih poena Njujorku.

"Ni to ne gledam previše. Najviše pamtim tu utakmicu zbog pobede. Atmosfera je bila odlična. I u narednom meču cilj ostaje isti, da završimo turu po Njujorku sa pobedom i odemo kući nasmejani. Radujem se što ću videti svog prijatelja Kristapsa Porzingisa, što ću moći da igram protiv njega opet. On je odličan dečko i veliki igrač, protiv koga volim da se nadmećem".

Novinare je zanimalo i kakvo je njegovo dosadašnje iskustvo sa novim kolegom u reketu, Polom Milsapom.

"Pol je fantastičan. On zna sve da radi i kako treba da radi i stvarno je zadovoljstvo igrati s njim. On igra odbranu, napada, dodaje, on je lider na i van terena. Tačno zna kada treba da preuzme odgovornost na sebe i kada da pritisne u odbrani, a sve je to ekipi jako potrebno. On je odlično pojačanje za tim i srećni smo što ga imamo".

(FOTO: Action Images)