Nije tačno da sam potpisao novi ugovor, za mene je tržište otvoreno

Da li bi Pjer Emerik Obamejan mogao da bude dobra zamena za Antoana Grizmana?

Pjer Emerik Obamejan nije produžio ugovor sa Dortmundom i "zimsko tržište otvoreno je i za njega", kao i za mnoge druge fudbalere, poručio je kontroverzni napadač iz Gabona!

Obamejan se više od godinu dana povlači po medijima kao jedan od najtraženijih igrača na fudbalskoj pijaci, ali do multimilionskog transfera nikako da dođe. Prvi strelac Milionera troši petu sezonu u Bundesligi i mnogi su mišljenja da je prerastao sredinu, te da je samim tim došlo do zasićenja. Iz svega toga proizilazi njegovo neprikladno ponašanje, nedisciplina, nezadovoljstvo... Postoji teorija da se Obamejan namerno tako ponaša kako bi Dortmund samnjio potraživanja i pustio ga, međutim, sve to vide i eventualni budući poslodavci koji sada stavljaju prst na čelo kada se ime njihovog kluba dovodi u vezu sa ovim momkom...

Madridski As prenosi kako se Atrletiko ponovo zanima za Obamejana - pre dve godine već je opipavao puls Borusije, ali se tada odlučio za jeftiniju varijantu u liku Kevina Gameira - te kako ga na Metropolitanu vide kao idealnu zamenu za Antoana Grizmana.

"Prvo, nije tačno da sam potpisao novi ugovor sa Borusijom! Tržište je i za mene otvoreno", kazao je Obamejan pre nego što je prokomentarisao da je bio čak i želja Reala: "Ali Real više nije moja želja, ne mislim trenutno o tome".

Atletiko traga za zamenom za Grizmana...

"Svi traže igrače širom sveta. Švašta može da se dogodi, pa i to da Grizman ode iz Madrida", ostao je nedorečen Pjer Emerik Obamejan.

Gabonac je prošlog leta praktično imao dogovoren transfer u Pari Sen Žermen, ali je u poslednji čas sve propalo. Potom se dovodio u vezu sa Milanom i Kinezima. Ništa od toga nije dogovoreno i on je započeo sezonu u Borusiji. Vidićemo sada šta nam donosi zima. Izvesno je samo da Milioneri neće imati milosti kada je obeštećenje u pitanju...

Mada, poslednja dešavanja oko Obamejana - dva puta suspendovan zbog nediscipline - i njegova jasno izražena želja da ode mogli bi da nateraju čelnike Dortmunda da malo popuste.

