Nikad finale, retko ATP tur i teško protiv Darsisa

Poslednji meč prvog kola turnira u Antverpenu odigraće domaći teniser Stiv Darsis i Nemac Sedrik-Marsel Stebe. Prošlogodišnji pobednik ovog turnira bio je Rišar Gaske, koji je u finalnom meču savladao Švarcmana. Gaske ove sezone neće nastupiti, a prvi nosilac je domaći teniser David Gofan. Sa suprotne strane žreba nalazi se Žo-Vilfrid Conga, a od nosilaca tu su još Nik Kirjos i Dijego Švarcman.

Darsis je početkom godine stigao do 38. pozicije na ATP lestvici i to je ujedno bio njegov najbolji rejting karijere. Do ovog turnira u Antverpenu taj rejting je nešto lošiji, pa se Belgijanac trenutno nalazi na 65. poziciji. U prethodnih 14 godina profesionalne karijere Darsis je uspeo da osvoji dve ATP titule i to 2007. godine u Amersfortu i 2008. godine u Memfisu. Tokom dosadašnjeg dela sezone Belgijanac je ostvario pozitivan skor pobeda i poraza - 19:17.

Prvi zapaženiji nastup u ovoj godini imao je na Australijan openu, gde je izborio treće kolo u kojem je posle pet odigranih setova izgubio od Sepija. Posle toga, dosegao je četvrtfinale turnira u Sofiji, gde je osvojio svega četiri gema u meču sa Gofanom, a dalje od četvrtfinala nije mogao ni u Delrej Biču, gde je bez borbe predao meč Jangu. Još jedno četvrtfinale Darsis je predao u Pekingu, a protivnik je bio Kirjos.

Stebe se ove sezone približio svom najboljem rejtingu iz 2012. godine kada je bio 71. igrač sveta. Njegova trenutna pozicija je 78. Ovaj nemački teniser u dosadašnjoj karijeri nije uspeo da osvoji ATP titulu, niti je igrao neko od ATP finala. Veći deo ove sezone proveo je nastupajući na Čelendžerima ili na kvalifikacijama za neki od ATP turnira. Na samom ATP Turu zabeležio je samo 11 nastupa, od kojih je šest pobeda i pet poraza.

Najbolji učinak u ovoj sezoni Stebe je imao na turniru u Ženevi, gde je preko kvalifikacija stigao do četvrtfinala u kojem je zaustavljen od Kuznjecova. Preko kvalifikacija je stigao i do drugog kola turnira u Sofiji, u kojoj je očekivano bolji od njega bio Bautista-Agut, a poslednji nastup na ATP Turu imao je u drugom kolu US opena u kojem je poražen od strane Džumhura.

Ovo je prvi međusobni susret Darsisa i Stebea na ATP Turu. Iako razlika na ATP listi nije velika, na osnovu spomenutih rezultata jasno je da Belgijanac iza sebe ima nešto bolju sezonu, a osim toga nastupa pred domaćom publikom. Stebe je nastupajući na Čelendžerima uspeo da osvoji nekoliko turnira, ali uglavnom na zemljanoj podlozi pa zbog svega toga, blagu prednost ima Darsis.

ANTVERPEN

Sreda

