Niki Pilić: Novak, Rodžer, Rafa i Endi će vladati još dve ili tri godine

Legendarni stručnjak veruje da će "velika četvorka" nastaviti da osvaja sve vredno u svetu tenisa

Jedan od nekadašnjih trenera Novaka Đokovića, čuveni Nikola Pilić, našao se na tribinama hale "Aleksandar Nikolić". Poznato lice i savršena linija čoveka koji je ostavio neizbrisiv trag što kao igrač, što kao stručnjak, ponovo je donela sreću našem timu koji nakon prvog dana četvrtfinalnog okršaja u Dejvis kupu vodi sa 2:0 protiv Španije.

Ali, rezultat je bio u drugom planu, pošto je glavna tema u razgovoru za MOZZART Sport bio Đoković, ali i ostali članovi "velike četvorke", Rodžer Federer, Rafael Nadal i Endi Mari.

Interesovalo nas je kako mu se čini Novak nakon dužeg perioda loših igara, sada kada ga je gledao uživo na Dejvis kupu.

"Deluje dobro, ali ljudi su nestrpljivi, traže i previše i prebrzo od njega. Sve će doći na svoje, deluje da je na pravom putu, a on svakako zna kako se oseća. Pogledajte malo i Marija i ostale sa vrha i oni su zasićeni. On je šest godina palio i žario na svetu i to ga je istrošilo. I mentalno i fizički, imao je mali pad. Vidite Nadala, kada je ispao iz prvih 10 niko ništa poseebno nije uradio. I Federer je bio van prvih 10, pa ga niko nije zamenio. Biti u vrhu je mnogo teško i upravo njihovi padovi, najvećih igrača, sve objašnjavaju. A pritom se slabo ko našao da uskoči na njihovo mesto. Novak je još uvek drugi, igrao je lošije u poslednje vreme nego što smo očekivali od njega, ali to tako dođe u sportu."

Iako se ponekad čini da su gotovi, članovi "velike četovrke" i dalje zapravo vladaju tamo gde je najvažnije. Stalno se priča o njihovim naslednicima, koji nikako ne uspevaju da se probiju na glavnu scenu.

"Kirijos, Zverev, Sok, Tim... To su momci koji će za jedno dve godine, možda i tri, doći u poziciju da ih izazovu. U svakom slučaju, ova četvorica će i dalje nastaviti da vladaju. Novak, Rodžer, Rafael i Endi su i nadalje najveći favoriti za osvajanje grend slemova i turnira masters kategorije", zaključio je Pilić, rođeni Splićanin, jedan od osnivača ATP tura.

