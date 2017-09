Niko ne razmišlja glasno o medalji, nemamo pravo!

Cilj je da se limitiraju dav najbolja igrača Mađarske - Hanga i Vojvoda

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Istanbula)

Srpska košarkaška ekspedicija preselila se jutros iz azijskog u evropski deo Istanbula, gde će nastaviti pohod ka medalji i tražiti svoje mesto pod suncem. Ekipa je imala malo duži odmor posle jučerašnjeg meča sa Belgijom, a već u popodnevnim časovima danas odradila je i prvi trening u velelpnom Sinan Erdem Domu.

Upravo na ovom mestu sudariće se protiv četvrtoplasiranog tima Grupe C – Mađarske (nedelja, 14.15).

„Ne očekujemo da će biti lak meč“, otvorio je selektor Aleksandar Đorđević razgovor s novinarima.

„Nemamo prava da se opustimo ni pred jednim protivnikom, štaviše. Izuzetno cenimo mađarsku ekipu, cenimo njene kvalitete. Na nama je da to limitiramo najviše moguće. Vrlo smo oprezni, koncentrisani. Znamo zašto smo došli ovde, za to smo se spremali. Mi smo prvi u našoj grupi, oni su četvrti u svojoj, jasno je da ima neke razlike. Na nama je da tu razliku iznesemo na terenu u našu korist“.

Malo dublja analiza narednog protivnika...

„Radi se o ekipi koja ima dva apsolutna lidera – Hangu i Vojvodu. Ima trenera Ivkovića koji je sa ekipom jako dugo. Svi se dobro poznaju, Keler na poziciji centra daje im pokretljivost, snagu. Vrlo su okretni i pokretljivi, imaju napadčku tranziciju koju moramo da zaustavimo. Kad se jedan igrač digne i u formi je, kao što je to Adam Hanga, on donosi ekstra kvalitet svojoj ekipi. Mi to moramo da limitiramo“.

Otkrio je novinarima Đorđević da je posmatrao sa strane utakmicu Letonije i Turske.

„Odavno sam rekao, još pre polaska na ovaj šampionat, da je Letonija možda i najbolja šuterska ekipa na turniru. Imaju takav talenat, da su za svaki respekt. Neću da kažem da su lako izašli na kraj sa Turskom, ali odigrali su vrhunsku utakmicu i dobili je iz dobre odbrane. To je drugi aspekt koji su doneli na ovo prvenstvo. Tu je i fizička igra, Porzingis koji dominira, Tima koji ima veliku fizičku snagu i bekove sa šuterskom snagom“.

Ne zaleće se reprezentacija Srbije nigde, svesna da ništa još nije ispunjeno, niti urađeno. Zato i nea razmišljanja o medalji.

„Ne, nemamo pravo. Koncentrisani smo na svakog sledećeg protivnika“.

