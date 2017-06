Nikoga se ne plašimo, idemo na medalju!

"Najvažnije je da budemo kolektiv i da dišemo kao jedan ", kaže kapiten Vojvodine Dejan Meleg u najavi Evropskog prvenstva za igrale do 21 godine koje će se igrati u Poljskoj

Orlići su našpanovani!

Još samo da se odrade pripreme, da se orkestar Nenada Lalatovića zagreje i Evropsko prvenstvo za našu mladu reprezentaciju može da počne. Kako sa kojim reprezentativcem razgovaramo dobijamo odgovor “Spreman sam!”.

Takav je slučaj i sa kapitenom Vojvodine Dejanom Melegom koji bi mogao da ima važnu ulogu u timu jer će na njegovoj poziciji izostati Sergej Milinković Savić koga Lacio ne pušta da igra na predstojećem turniru u Poljskoj.

Ipak, naš tim i bez Sergeja ima mnogo dobrih imena, a Meleg lično očekuje da bi Orlići mogli da završe prvenstvo sa medaljom oko vrata.

To je cilj. A kada ovi momci nešto zacrtaju, znate kako se to obično završi…

"Idemo na Evropsko prvenstvo da napravimo dobar rezultat. Cilj je uzeti medalju na ovom takmičenju. Naša generacija je bila autsajder i na prethodnim velikim takmičenjima pa smo bili prvi. Najvažnije je da budemo kolektiv i da dišemo kao jedan. Jedino tako možemo do rezultata", kaže za MOZZART Sport momak koji je u Litvaniji 2013. godine postao prvak Evrope za igrače do 19 godina.

Kada se pogleda spisak Nenada Lalatovića jasno je da tu ima igrača iz vrhunskih timova poput Liverpula,Torina, Ajntrahta iz Frankfurta, Benfike, Verdera, Bordoa…

"Imamo igrače koji igraju u najjačim ligama. Vezni red jeste mnogo jak, ali jaki su nam i odbrana i napad, ne zna se gde smo jači. Najvažnije je da budemo tim i da uđemo dobro u prvenstvo".

Kakvu očekuješ da ćeš imati ulogu u timu?

"Ne opterećujem se mnogo time. Moja uloga je takva da učestvujem u kreaciji, da budem ofanzivan, ali smo do sada naučili da se bez defanzive ne može do velikih rezultata. U tom segmentu sam dosta napredovao kod Lalatovića u Vojvodini".

Kakav imaš odnos sa selektorom Lalatovićem?

"Hvala selektoru na pozivu! Mogu da kažem da sam stekao malo kredit kod njega igrama u Voši. Imamo super odnos, ostavio je na mene utisak kao trener, pomogao mi da se vratim u fudbalski svet, tako da se izrazim. Ja sam mu vratio na svoj način, golovima, asistencijama, odnosom prema igri...".

Neizostavna tema je izostanak Segeja Milinkovića Savića. I Mijat Gaćinović je u razgovoru za naš sajt istakao da će se morati nekako bez "posebnog" igrača.

"Video sam šta je rekao Mijat, tačno je tako, Sergej je poseban igrač. Pokazao je veliki kvalitet u Laciju, on je mogao da igra i za A reprezentaciju… Faliće nam, hoće sigurno, ali šta da se radi. Imamo igrače koji mogu da ga odmene. Tu su Lukić, Gruja, Ristić, ja...".

Protivnici u grupi biće Portugalija, Španija i Makedonija. Prva dva protivnika su takva da vam se ledi krv u žilama. Ali, "problem" za njih je što je sa druge strane generacija Srbije koja se ničega ne plaši.

"Imamo jako dobar mentalitet, ne plašimo se nikoga. Takav je bio i selektor kao igrač, takav je i sada. Ponavljam, cilj je medalja, najbolje zlatna, ali bilo koja druga bi bila uspeh. Grupa jeste mnogo teška i ako uspemo da je prođemo bićemo veoma blizu da ostvarimo svoj cilj. U sve moramo da uđemo pozitivno i da budemo maksmalno pažljivi i obazrivi. Analiziraćemo protivnike i spremićemo se dobro za turnir. Pogledajte samo sastave Španije i Portugalije i klubove u kojima ti igrači igraju. Ali, to je samo na papiru", jasan je Meleg.

Orlići će u četvrtak od 18 časova odraditi prvi trening što će označiti početak priprema za Evropsko prvenstvo (sa igračima koji su dostupni), dok će se ostali postepeno priključiti sastavu.

Prvi meč na turniru izabranici Nenada Lalatovića igraće 17. juna u Bidgošču protiv reprezentacije Portugalije. Potom će 20. juna igrati sa Makedonijom i tri dana posle sastaće se sa Špancima.

