Nikola Jokić i Mejson Plamli - kako će funkcionisati?

Na prvi pogled, Denver je doveo odličnu zamenu srpskoj zvezdi, ali kako će to izgledati na parketu?

Pomalo neočekivano košarkoj javnosti stiglo je obaveštenje da su Denver i Portland sklopili posao gde su glavni akteri bili Jusuf Nurkić i Mejson Plamli. Ne toliko iznenađenje gledajući iz ugla da su Nagetsi sedmicama unazad planirali da trejduju centra iz Bosne i Hercegovine, već iz aspekta što se očekivalo da će tim iz Kolorada dovesti nešto defanzivnije rešenje. Jer, odbrana protivničkih napada u reketu dosad je bila trn u oku treneru Majku Melounu.

S obzirom na činjenicu da je veličanstveni uspon Nikole Jokića doveo do toga da je srpski reprezentativac među glavnim zvezdama NBA lige u ovom trenutku, potraga za njegovom zamenom možda i nije morala da se nađe tako visoko na listi prioriteta. Jokić se sve brže kreće na putu da postane jedan od najvrsnijih centara u Ligi gde talentovanih dugajlija ne manjka.

Gledajući isključivo 2017. godinu, Jokićeve brojke su nestvarne. Čak 23 poena, 11 skokova, šest asistencija. I sve to za 18 utakmica. Od starta godine ubeležio je dva tripl-dabla i ono uništenje Niksa sa 40 koševa. Upravo zahvaljujući momku iz Sombora Denver je vrlo kratko vreme napravio veliki zaokret, postao četvrta ekipa sa najboljim ofanzivnim učinkom dosad, odmah iza neprikosnovenih napadača Golden Stejta, Hjustona i Klivlenda. Upravo iz tog razloga Denver je konačno pronašao ono što mu je falilo godinama unazad - napadački identitet.

Naravno, ne mislimo da Jokiću nije potrebna zamena. Ali, u Denveru su očigledno smatrali da moraju da pucaju visoko i dovedu ozbiljno pojačanje. Prvog centra direktnog konkurenta za poslednje mesto u plej-ofu, koji teško da želi da bude zamena, pa čak i Nikoli Jokiću.

Upravo tu i leži problem. Denver sada na raspolaganju ima Nikolu Jokića, Keneta Farida, Mejsona Plamlija, Danila Galinarija, Huanča Ernangomeza i Derela Artura. Gde je praktično Artur jedini pravi, prirodni defanzivac. Mada će prednost imati triling Jokić - Farid - Plamli, ni Galinari, ni Ernangomez se neće zadovoljiti umanjenom minutažom, jer u ovom trenutku žele više. Rešenje problema mogao bi da bude trejd italijanskog šutera, o čemu se piše po američkim medijima poslednjih dana. Ali, to opet ne umanjuje brigu zbog problema koji bi mogao da nastane na relaciji Jokić - Plamli - Farid. Posebno u slučaju Denverove prve zvezde i novajlije.

Jer, obojica su napadački vrlo sposobni igrači, a takođe i dobri asistenti. Plamli nije na Jokićevom nivou, ali je dugo radio na sebi i rezultati su vidljivi. Njih dvojica bi, generalno, mogli da budu na parketu zajedno, najviše iz razloga što Jokić poseduje taj kvalitet više da je podjednako opasan i na spoljnim pozicijama. Ali, s obzirom na nedavno, loše iskustvo „guranja“ iz zone komfora, Denver ne bi smeo da se kocka. Već Jokiću da dopusti da nastavi svoj razvojni put, neometano.

Opet, vratićemo se na raniji deo teksta, gde smo pomenuli da Nagetsima možda i nije toliko bila potrebna Jokićeva zamena.

Plamli ima ozbiljan kvalitet i nije igrač koga neko želi da limitira na 18 minuta. Osim što je preskupa akvizicija za tako nešto, predobar je da bude ograničena zamena. U Portlandu je igrao prosečno 28 minuta i za to vreme beležio 11 poena, uz osam skokova. Što je više nego pristojan učinak. Ali, boriti se za minute sa Nikolom Jokićem i Mejersom Lenardom dve su potpuno različite stvari.

Nema sumnje da je Plamli znatno bolji od Jusufa Nurkića sada, koji zbog povreda dosta kuburi s formom i izgubio je sebe negde usput, uprkos dobrom početku.

Zato bi Denver trebalo da poradi na tome da pronađe način da Plamli i Jokić funkcionišu na terenu.

Tu se dolazi do novog problema. Plamli može da igra i krilnog centra, ali na toj poziciji se ne oseća najbolje. U eri brzih, eksplozivnih četvorki on nije igrač koji može da sačuva iole ozbiljniju pretnju. Nema toliko brze noge. Plamli se ponekad loše snalazi i protiv nešto bržih centara. Ne treba zanemariti činjenicu da se na svakoj utakmici svojski trudi. Opet, pitanje je da li će i to biti dovoljno?

Jer, ruku na srce i sve što je Jokić uradio dosad, ni on, ni Plamli nisu poznati kao dobri odbrambeni igrači u reketu. Čak je i sam srpski reprezentativac nekoliko puta priznao da mora više da poradi na odbrani. I, primećuje se da jeste radio i na tom aspektu. Snažni jesu, ali nisu centri atletskog kova. Što je dobra stvar u Jokićevom slučaju, jer pitanje je kakav bi njegov učinak na drugoj strani bio na drugoj strani da je jedan od onih bržih i eksplozivnijih centara.

Nema sumnje da su Jokić i Plamli prilično sposobni centri. Ali, kao takvi moraju da dopunjuju jedan drugog. To što su kvalitetni i sposobni ne znači da će imati uspeha zajedno. Posebno jer su u pitanju igrači donekle sličnih karakteristika i nemaju toliko dijametralno suprotnih, igri važnih detalja koji ih razlikuju. Primera radi - da Jokića igra fantastičan napad, a Plamli odbranu. Opet, nije to bio slučaj ni kada je Jusuf Nurkić bio tu. Rezultati tog eksperimenta i dalje su sveži.

To i umanjuje mogućnost da Jokić i Plamli budu zajedno na parketu u dužem vremenskom periodu.

U Denveru su, nesumnjivo, svesni svega navedenog. Zato je i bitno da što pre nađu rešenje.

PIŠE: Nikola Stojković (nikolaS_sN)

