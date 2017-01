Nikola Jokić #NBAVote! (VIDEO)

Malo Vlade Divac, malo Arvidas Sabonis, Medžik Džonson, Miloš Teodosić. Svega, pomalo, u sebi ima golobradi Srbin! Zato i ostavlja bez daha kad god je na terenu. Zato je opet dominirao

Nova utakmica, novo briljantno izdanje Nikole Jokića!

Postoji li neko koga igre izuzetno nadarenog Somborca iznenađuju? Kritičari u Sjedinjenim Američkim Državama ostaju bez teksta, a košarkaški zaljubljenici „bale“ kada na terenu vide najboljeg igrača Denvera. Jer njegova igra ima dušu, vic, lepotu koja košarku čini tako izvanrednom i jedinstvenom.

Sudarili su se Denver i Sakramento u Pepsi centru prethodne noći, Nikola Jokić je pružio još jednu izvanrednu partiju. Ali Nagetsi su i treći put uzastopno bili nadigrani. Ovog puta od Sakramenta, koji je na krilima Demarkusa Kazinsa slavio rezultatom 120:113.

Ali Jokić je ponovo bio centralna figura. Malo Vlade Divac, malo Arvidas Sabonis, Medžik Džonson, Miloš Teodosić. Svega, pomalo, u sebi ima golobradi Srbin! Zato i ostavlja bez daha kad god je na terenu. Protiv Sakramenta ubeležio je 18 poena, sedam skokova i pet asistencija, uz po jednu blokadu i ukradenu loptu.

A ako ste se pitali zašto smo stavili naslov „Nikola Jokić #NBAVote“ - evo i objašnjenja. U SAD je počelo glasanje posle kojeg će biti kreirani timovi za Ol-star utakmicu Zapada i Istoka. Čak 50 odsto glasova računaće se od onoga šta navijači odluče, a glasanje ide tako što se na društvenim mrežama ili zvaničnom sajtu NBA upiše tekst sadržine, na primer, Nikola Jokic #NBAVote. Svaki glas se gleda.

I opet je Jokić imao dodavanje o kojem će se pričati danima. Onako, šmekerski, preko ramena, bez gledanja, tako da Džamal Mari dobije loptu u pravom momentu i efektno završi akciju.

Dominirao je reketima Jokić, baš kao i najefikasniji igrač Denvera u ovoj utakmici Danilo Galinari sa 24 poena. Ali identičan odgovor imao je i Sakramento. Kazins je ponovo bio na nivou, pa je na kraju skupio 31 koš i po šest skokova i asistencija, a zajedno sa Kostom Kufosom imao je ukupno 39 poena, 11 uhvaćenih lopti i sedam završnih dodavanja. Ali Sakramento je takođe imao i raspoloženog Darena Kolisona. U odstustvu Rudija Geja, Kingsima je bio potreban igrač koji će preuzeti odgovornost na sebe, a to je ovog puta bio baš Kolison. Meč je završio sa 26 poena i sedam podeljenih dodavanja. Kod Nagetsa vrlo dobru partiju pružio je Jusuf Nurkić sa 16 poena, šest uhvaćenih lopti i četiri asistencije.

Novi Denverov poraz pokrenuo je i lavinu komentara uglednih kritičara NBA košarke. Naime, za oko je zapalo to da je Majkl Meloun u duši defanzivni stručnjak, ali i to da je u poslednje vreme njegova defanzivna taktika previše puta bila probijana olako. Toga je i sam bio svestan Meloun posle meča, jer je ocenio da njegov tima igra najslabiju odbranu u celoj NBA ligi!

Zato je najavio određene promene. A kakve, videćemo.

Izuzetno je bilo uzbudljivo između Siksersa i gostiju iz Minesote. Robert Kovington je u saradnji sa Darijom Šarićem uspeo da ulepša ledenu noć u Filadelfiji, i to kako. Pošto je Riki Rubio izjednačio pogodivši trojku, do kraja meča je ostalo samo 1,6 sekundi. Hrvatski as je iz auta izveo dodavanje ka Kovingtonu, koje je predstavljalo neku vrstu alej-upa, ali nedovoljno precizno tako da je Amerikanac u padu bio primoran da šutira. Na veliku radost navijača, nekako je uspeo da pogodi za konačnih 93:91. Kapiten reprezentacije Srbije, Nemanja Bjelica je proveo 22 minuta na parketu postigavši sedam poena i zabeleživši tri skoka.

U jednom od NBA klasika, susretu između Bostona i Jute slavili su Seltiksi sa 115:104. Domaća ekipa je presudnu prednost stekla u drugoj četvrtini, tako da je do kraja meča odigrala egal sa gostima. Opet je briljirao plejmejker Bostona, Ajzea Tomas sa 29 poena i čak 15 asistencija. Kod gostiju najboji je bio Gordon Hejvard sa 23 poena.

Bobi Marjanović je konačno zaigrao, a na parketu je sinoć proveo (čitavih) 10 minuta. Nažalost, njegovi Pistonsi su poraženi od gostiju iz Indijane rezultatom 116:121, a naš as je upisao po četiri poena i skoka i dve blokade. Najbolji igrač utakmice je bio lider Pejsersa Pol Džordž sa 32 poena.

Dalas je odbranio Erlajns centar od napada iz prestonice. U pobedi Kaubojsa nad Vizardsima od 113:105, koja je obezbeđena u drugom poluvremenu nakon mučenja u prvom, najproduktivniji je bio Džon Vol sa 27 poena i osam uspešnih dodavanja.

San Antonio je odigrao još jednu simultanku pred svojim navijačima, ostavivši opasne goste iz Toronta na samo 82 poena. A ne zaboravimo da su Reptorsi drugi najbolji tim Istoka iza Klivlenda. Za goste je očekivano najbolji bio Demarkus Derozan sa 26 poena, dok je na drugoj strani Kavaj Lenard dao jedan manje.

Kao zaista retko kada ove sezone, oba učesnika NBA sudara usred Arizone, Sansi i Hit ostali su na dvocifrenom broju poena - 99:90. U redovima Majamija istakao se "naš " Slovenac Goran Dragić sa 24 poena i devet asistencija. Kod domaćina najinteresantiniji učinak je imao centar Tajson Čendler koji je postigao samo pet poena, ali je zato sakupio čak 20 skokova!

Slabašni Lejkersi su su stigli do 13. pobede u tekućoj sezoni pošto su na svom, parketu savladali Memfis sa 116:102. U redovima tima iz Grada anđela istakao se Džulijus Rendl sa tripl-dabl učinkom od 19 poena, 14 skokova i 11 asistencija. Kod gostiju najbolji je bio Mark Gasol sa 22 poena, šest uhvaćenih lopti i sedam uspešnih dodavanja.

NBA - REZULTATI

Filadelfija - Minesota 93:91

/Embid 25 - Lavin 28/

Boston - Juta 115:104

/Tomas 29 - Hejvord 23/

Detroit - Indijana 116:121

/Haris 22 - Džordž 32/

Dalas - Vašington 113:105

/Barns 26 - Vol 27/

San Antonio - Toronto 110:82

/Lenard 25 - Derozan 26/

Denver 113:120

/Galinari 24 - Kazins 31/

Finiks - Majami 99:90

/Buker 27 - Dragić 24/

LA Lejkers - Memfis 116:102

/Jang 20 - Gasol 22/

