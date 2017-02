Nikola Jokić: Srbija je spremna za zlato na Evropskom prvenstvu!

As Denver Nagetsa veruje da će se dva uzastopna srebra naše košarkaške reprezentacije konačno pozlatiti

Nikola Jokić je poslednjih nedelja preuzeo štafetu "najboljeg ambasadora Srbije" od Novaka Đokovića. Momak iz Sombora pali i žari NBA parketima, prikazujući stil igre koji od centara u najjačoj košarkaškoj ligi malo ko očekuje, pa i ne čudi što je u fokusu pažnje. Svaka njegova reč zaslužuje da se odmah nađe u "etru", a naročito kada priča o reprezentaciji.

Nakon još jedne vrhunske predstave prvog dana Ol-star vikenda u Nju Orleansu, centar Denvera je za Eurohoops.net izjavio da smatra da je Srbija spremna za zlato nakon dva srebra, ali i Milošu Teodosić u NBA.

"Lepo je biti ovde, predstavljati Srbiju i moj rodni grad. Mi Evropljani sada imamo veće šanse u NBA, pošto su ovdašnji menadžeri i treneri krenuli ozbiljnije da nas prate Volim da radim šta je potrebno na terenu. Bog mi je dao nešto malo umeća i talenta, ali meni je samo stalo do pobede", izjavio je popularni Jokara.

Srbija je na protekla dva velika takmičenja izgubila dva finala, na Svetskom prvetstvu i Olimpijskim igrama. Sada je na redu Evropski šampionat i još jedna prilika da se srebro konačno pretoči u zlato. Tako misli i Jokić:

"Mislim da je Srbija definitivno spremna za zlato! Kada se samo setim kako smo dočekani nakon Rija, kao heroji... To je bio veliki trenutak za moju kratku karijeru!"

O mogućem saborcu ui redovima Denver Nagetsa, Milošu Teodosiću Nikola ima samo reči hvale:

"Ma, on sigurno može da igra ovde, Miloš je mnogo talentovan. Ako hoće može da dođe ovde, ali on ne želi da sedi na klupi. Mislim da u NBA mnogi klubovi mogu da mu daju minute na parketu", zakljućio je srpski as.

