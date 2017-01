Nikola Jokić, ole! Rekord karijere! (VIDEO)

Srpski as noćas pružio najbolju partiju otkako je stigao u NBA ligu

Nikola Jokić, ole!

Gorostas iz Srbije nastavalja da oduševljava Amere! Denver Nagetsi savladali su noćas ubedljivo Orlando Medžik (125:112) na svom terenu, a srpski reprezentativac pružio je partiju karijere pošto je ubacio rekordan broj poena otkako je stigao u najjaču ligu sveta - 30! Tim iz Pepsi centra ostvario je 16 trijumf u sezoni koji nijednog momenta nije doveden u pitanje. Ekipa Majka Melouna odigrala izvanredno, dominirala u tri prve četvrtine - u svakoj postigla 30 i više poena - i da nije sklonila nogu s papučice gasa verovatno bi nanela katastrofalan poraz Orlandu.

Nikola Jokić bio je daleko najbolji akter ovog susreta. On je na 30 poena "nakalemio" i 11 skokova, odnosno pet asistencija. Ovo mu je osma utakmica zaredom na kojoj ubacuje dvocifren broj poena i još jedan dabl-dabl učinak sa pet ili više asistencija. Sve to nedvosmisleno govori kako srpski as trenutno igra u životnoj formi.

Posebno impresivan Jokić je bio u prvoj četvrtini. Furiozno je mladi Somborac ušao u meč i za nešto više od sedam minuta ubacio 16 poena?! Do kraja poluvremena dodao je još šest, pa je na poluvremenu kraj njegovog imena stajalo - 22 poena i šest sokova. Učinak kakvim bi mogle da se podiče i najveće zvezde NBA lige. U drugom delu Jokić nije bio tako dobro šuterski raspoložen, ali zadržao je jako dobre procente - za dva 13/19, za tri 1/2. I sve to za 35 minuta provedenih na parketu. Samo jednom ove sezone igrao je duže...

Pored našeg asa kod Nagetsa istakli su se još Kenet Farid sa 20 poena, Mudiaj sa 18 i 13 asistencija, odnosno Danilo Galinari sa 15. Na drugoj strani Elfrid Pejton ubacio je 20 koševa, a Vučević 17.

(foto: Action Images)