Nikola Milković: Od jagnjeta bez vozačke dozvole do vuka sa evropskih brda

Najmlađi šampion Evrope u brdskom automobilizmu govori kako se od svoje 16. godine probijao do titule najmlađeg šampiona Evrope

Nismo zaduženi za kontrolu saobraćaja, ali jesmo za zanimljive šampionske biografije. Nikola Miljković, najmlađi šampion Evrope priča za Mozzart Sport kako se popeo na automobilistički krov Srbije, a da pri tom u džepiću nije imao ni vozačku dozvolu. Sa đačkom knjižicom, a bez „prava“ na upravljanje automobilom u redovnom saobraćaju, tako je Nikola počeo da hara automobilističkim stazama Srbije i Evrope.

„Tako je bilo. Moja profesionalna karijera je počela kada sam imao 16 godina, a nisam imao ni vozačku dozvolu. Tada sam se takmičio u šampionatu Srbije s mojim „prvencem“, večnim „jugićem“. Te prve sezone sam postao državni prvak na brdskim i kružnim stazama, kao i najmlađi dvostruki šampion u istoriji Srbije“, dovoljno da bi neko pomislio kako govorimo s čovekom koji u retrovizoru i pod gumama ima decenijski staž. Ko ne zna, Nikola je rođen 1995. godine, pa sad vidite koliko je toga preturio najmlađi evropski šampion na brdskim stazama.



„Prosto ne mogu da verujem da je od tada proteklo već pet godina i da sam uspeo da doguram do evropskog šampiona. Nekada je to bio samo san. U međuvremenu sam vozio Hondinog „sivika“ sa kojom sam takođe bio državni prvak, a uspeli smo i da osvojimo evropsku CEZ titulu. To je verovatno i bila ulaznica za EHCC“, priča Miljković, a mi postavljamo sasvim logično pitanje. Kako je bilo ove sezone u klinču sa iskusnim drumskim vukovima evropskih brda?

„Ova godina je svakako bila najuspešnija u mojom karijeri. Takmičio sam se sa najvećim asovima brda. Start sa Peterom Jurenom, Martinom Jermanom, nacionalnim šampionima Italije, Austrije, Nemačke… Prosto nestvarna godina za naš Tempo rejsing tim“, rekao je Nikola Miljković, a mi dodajemo da se mladi srpski automobilista našao na kultnim stazama kao što su Rehbergen u Austriji, zatim St. Urzane u Švajcarskoj. S tim u vezi bitno je reći da je Miljković na 12 trka uspeo da osvoji prvo mesto čak osam puta, i da je na dve staze postavio rekorde.

Ipak, nećemo dalje o statistici, stazama i ludilu na četiri točka u „lanseru EVO 9“. Upitasmo Nikolu šta namerava dalje? Znamo da sada nema namere da se zaustavi.

„Posle naporne sezone došlo je vreme za predah, polako se sležu utisci i prave planovi za sledeću godinu. Ako bude sve kako se nadamo, dogodine ću se takmičiti u ETCC-u i pokušati da nastavim sa dobrim rezultatima“, priča teče, ali ipak da se okanemo od priče o sportskim obavezama. Društvo i retki trenutci predaha nakon naporne, a uoči naporne sezone koja je pred njim. Da li se Nikola za praznike provodi kao ostali njegovi vršnjaci?



„Slobodno vreme provodim sa drugarima iz kraja i prijateljima iz detinjstva, porodicom... Od 365 dana preko 100 sam bio na stazama, a ostatak sam mahom proveo u garaži. Zbog toga sada pokušavam da malo to nadoknadim. Novogodišnja noć i praznici u krugu porodice. Zar to nije divan ispraćaj godine uz drage ljude koji su bili uz mene čitavu sezonu“, zaključuje Nikola Miljković svoju priču na koju ćemo staviti tri tačke...

Piše: Miloš Milić

(Foto: Hoze Bernardo Diaz, Print Screen)