Nikola, nemoj zbog tebe da dobijem infarkt i „U tem Somboru“ na odžački način, usred Indijane (VIDEO)

Velika podrška srpskih navijača za sjajnog centra i Denver Nagetse i u Indijanapolisu

Svet se vrti oko Nikole Jokića!

Važnu pobedu u gostima Indijani ostvarili su Nagetsi, a sve zahvaljujući novom magičnom izdanju zlatnog momka iz Sombora. I ne samo što je oduševio na parketu, Jokić je oduševio apsolutno sve ljude oko njega - saigrače, trenera, novinare... I svi su imali samo reči hvale, iako je Jokić već toliko puta bio hvaljen.

Posle utakmice Nikola je imao kraći razgovor s jednim od stalnih voditelja Altitude TV, koji je mini-intervju otvorio na sledeći način:

"Hej, nemoj da dobijem infarkt", našalio se voditelj Altitude TV Vik Lombardi, na šta je Jokić u čudu pitao:

"Zbog mene", da bi usledio odgovor:

"Da! Kako ste završili ovu utakmicu. Dugo ste imali ogromno vođstvo, a onda se sve pretvorilo u vođstvo od samo pet poena. Šta bi bilo da nisi pogodio onu trojku..."

Nikola je pogled usmerio ka semaforima, da bi onda uzvratio:

"Koliko vidim mi imamo 125, a oni 117 poena. Mi smo pobedili i to je to", što je nasmejalo Lombardija.

Voliš ovako tesne utakmice, zar ne? Očigledno uživaš u tome...

"Naravno. Mada, da budem iskren, voleo bih da svaku mogu da pobedim s razlikom od 30 poena. Ali, realnost nije takva. Oni su igrali na svom terenu i želeli su da umanje zaostatak i preuzmu vođstvo...", bilo je sve što je Nikola rekao pre nego što je ugledao ljude iz rodne grude.

Srpskog asa dočekao je transparent ispisan na ćirilici:

"U tem Somboru... Odžaci uz Jokaru".

Naravno, voditelja je zanimalo da li su to srpski navijači, a kada je i sam shvatio da jesu, hteo je da sazna šta stoji na natpisu?

"To je stih pesme koju sam pevao nedavno. A četvrta reč je ime mesta koje je pored mog rodnog grada", rekao je Jokić, da bi Vik dodao:

"Dakle, to je pesma tvog rodnog grada. Znači, ponovo se osećaš kao kod kuće".

Za kraj Lombardijeva konstatacija kako mu se dopala akcija kada je Jokić dodao loptu iza leđa Vilsonu Čendleru...

"Da, to je bio dobar potez, Vilson je dobro završio akciju. Ali, bitno je da smo pobedili, da smo odlično igrali i to je najvažnije".

Nikola Jokić - oduševljava gde god da se pojavi!

Razgovor s Vikom Lombardijem možete videti od 4:13 na sminku ispod teksta.

(FOTO: Printscreen)