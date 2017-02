Nikolić: Dobili smo još jednog igrača

„Neko ima golove u nogama, neko nema“, jasan je trener Partizana govoreći o Đorđu Jovanoviću

Prošle zime Ivan Tomić mu je dao šansu, a ovaj mu na proleće uzvratio korektnim partijama. Jesenas nije bilo Nebojše Kosovića često na terenu - možda i zbog činjenice da je Partizan ispao iz Evrope već na prvom stepeniku, pa nije bilo prostora za rotaciju - međutim, ako je suditi na osnovu onoga što je 22-godišnji vezista pokazao najpre u Portorožu, sad i u Limasolu deluje da bi u drugom delu aktuelne sezone mogao da predstalja skrivenog aduta crno-belih.

I to na pozicijama za koje se verovalo da su dobrim jesenjim izdanjima mesta osigurali Everton Luiz i Marko Jevtović. Šef Partizanove struke, Marko Nikolić, uverava da ga je baš Kosović stavio na slatke muke.

„Sad imamo tri igrača za dva mesta zadnjeg veznog, jer je Kića Kosović angažmanom na pripremama sebe promovisao u fudbalera na koga može da se računa jednako kao na Evertona i Jevtovića“, ocenio je Nikolić posle pete kontrolne utakmice na Kipru, protiv bugarskog Levskog (1:1), na kojoj je mladi Nikšićanin pružio sasvim zadovoljavajuću partiju.

Osim Kosovića, pohvale za učinak zaslužio je još mlađi Đorđe Jovanović (18), drugim golom na poslednje tri provere. Deluje da polako „otima“ minutažu Leandreu Tavambi.

„On je igrač koji ima golove. Tu je tačka. Neko ih ima u nogama, neko nema. Đoletu nije potrebno mnogo da uđe u šanse, iako kad je igra prvog tima Partizana mora još da „pohvata“ načine kretanja u odbrani i u napadu. Koristi prilike, daje golove, ima simpatije zbog toga“.

Do završetka priprema Partizan će odigrati još jednu prijateljsku utakmicu. Sparing partner u generlanoj probi pred nastavak prvenstva biće ruski Ural, a na tom meču se očekuje da starteri budu: Kljajić - Vulićević, Milenković, Ostojić, Miletić - Everton, Jevtović, A. Stevanović, Mihajlović, Leonardo - Đurđević.

„Uvek postoje jedna do dve izmene u odnosu na sastav koji je igrao prethodni meč, ali po onome ko je bio na tribinama (protiv Levskog, op. au) možete da naslutite startere za generalnu probu. To ne znači da je to definitvan tim, nego je samo tako trenutno“, dodao je Nikolić.

Prema njegovim rečima, krug kandidata za prvih 11 se proširio.

„Kad počne takmičenje, ne možemo na klupu da stavimo 22 igrača, jer nam to propisi ne dozvoljavaju, nego samo 18, a tu su dva golmana. Povećali smo rotaciju, a pripreme su igrači iskoristili da promovišu sebe u fudbalere na koje struka može da se osloni. U takmičarskom smislu, utakmica sa Levskim je bila najozbiljnija dosad. Momci su je odradili dobro. Jedina zamerka je što smo gol primili posle našeg prekida. Ta greška ne sme da se dešava. Ne sme tu da se izgubi lopta“, dodao je trener Partizana.

