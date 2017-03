Nikolić: Iz kola u kolo igramo dva različita sporta! Glad ne sme da nas napusti...

"Još jednom se pokazalo koliko dobar i kvalitetan teren znači za tim koji je opredeljen ka igri"...

Trener Partizana Marko Nikolić rekao je da je njegova ekipa odigrala dobar meč protiv Voždovca i dodao da glad za pobedama mora da zadrži do kraja prvenstva.

"Dobra utakmica za nas, serija i dalje traje, jedna neverovatna serija, ali ponavljam, ta serija nam ništa ne znači. Ono što je važno je da i dalje imamo glad za pobedama i da to traje. Ta glad ne sme da nas napusti sve do poslednjeg kola", rekao je Nikolić novinarima posle utakmice, a prenosi Beta.

Podsetimo, crno-beli su pobedili su na svom terenu ekipu Voždovca sa 4:0 u 27. kolu Superlige Srbije i tako seriju utakmica bez poraza produžili na 23 meča.

"Možda malo dosađujem, ali to je činjenica. Još jednom se pokazalo koliko dobar i kvalitetan teren znači za tim koji je opredeljen ka igri. Šteta je što iz kola u kolo igramo dva različita sporta kada igramo ovde i kada se selimo po jako lošim terenima po Srbiji. Moglo je biti još golova, ali nemam nikakvih posebnih zamerki".

U Superligi sada sledi reprezentativna pauza, a u narednom kolu Partizan gostuju Radničkom u Nišu.

"Posle pauze nas čeka jako teška utakmica protiv Radničkog na njihovom terenu i videćemo kakav će biti efekat pauze posle te utakmice. Istina je da se malo gubi u ritmu i da ta prva utakmica ima posebnu težinu, ali mi ćemo učiniti sve da se dobro spremimo", zaključio je Nikolić.

Trener Voždovca Ilija Stolica kazao je da je Partizan zasluženo pobedio...

"Došli smo ovde da se nadigravamo, da ostanemo dosledni našem stilu fudbala. Mislim da je ovo tek početak... Naišli smo na odlično organizovanu ekipu, ali nismo želeli da odustanemo od naše ideje. Važne su nam ove utakmice, u ovakvim utakmicamam rastemo kao ekipa. Mislim da ćemo u nastavku prvenstva biti još bolji i da ćemo u plej-ofu naći načina da se možda i revanširamo", rekao je Stolica.

