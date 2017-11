Nikolić: Još ne igra Partizan moderno, s mnogo trčanja i dobrom odbranom

"Amerikanci moraju da igraju malo i bez lopte, trčanjem, kretnjom. Ja insistiram na toj igri. A ne da svi driblingom rešavamo situacije. Slabo igramo bez lopte"

Ostao je uzdržan Miroslav Nikolić oko komentara po pitanju dolaska Radeta Zagorca u Partizan, ali je zato imao šta da poruči na račun same utakmice protiv Lokomotive, ali i igre svojih izabranika protiv tima iz Krasnodara.

"Lokomotiva je najbolja ekipa u grupi. Veliki budžet, profesionalni igrači. Borili smo se, izginuli smo večeras bez tri igrača u rotaciji. Stevanovića, koji nam je nedostajao, Novica je primao diklofen protiv Zvezde, ali je igrao i Čakarevića. Jedno vreme smo igrali mnogo bolje u odbrani, imali smo vođstvo, bili blizu. Kad se lomila utakmica bili smo jako nedisciplinovani u napadu. Čestitam im na boljoj partiji, ali još tu treba da se zateže. I odbrana i napad. Nemamo ni dan odmora. Dolazi važan meč za nas u ABA ligi. Važno da ova deca ne uđu u neku seriju poraza", bio je iskren Nikolić.

Kaže iskusni trener da je zadovoljan napretkom ekipe, ali da mora još mnogo da se radi kako bi se stiglo do željene forme.

"Ne sviđa mi se sto igramo dobro protiv ovih jačih ekipa, pa izgubimo pet, šest ili 10 razlike. Ide na bolje. Treniramo non-stop, imam takve igrače da su skupljeni, neko na početku, neko je stigao kasnije. Moramo sve to uskladimo. Ja sam zadovoljan sa 65 odsto. Zašto, recimo, to dodavanje nije funkcionisalo bolje. Bili smo brzopleti kad se odlučivala utakmica".

Našao je Nikolić i zamerku na svoje inostrane igrače.

"Amerikanci moraju da igraju malo i bez lopte, trčanjem, kretnjom. Ja insistiram na toj igri. A ne da svi driblingom rešavamo situacije. Slabo igramo bez lopte".

Ali i za celu ekipu...

"Nervira me i dekoncentracija u odbrani i brzopletost u napadu. Imali smo večeras priključak. Oni su se trojkama digli na 12 razlike. Iskusni su oni, čekali su naše greške. Zbog tih kikseva, odnosno dečjih bolesti smo i izgubili".

Otkrio je Nikolić i kakav Partizan želi u budućnosti.

"Nisam još dostigao da Partizan igra prepoznatljivo, moderno. Jako u odbrani i da trčimo kontranapad. Važno je da mladi ukapiraju da imamo jedan program. Dešava se da na tajm-autu nacrtam akciju, a oni stanu na drugu stranu. Neću da imenujem ko. Malo im nedostaje pažnje".

