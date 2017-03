Nikolić: Ne odlučuje sudija - Zvezda blagi favorit! Ko izvadi sve „iz stomaka“ taj pobeđuje

„Oni imaju stariju ekipu, mi ćemo igrati takmičarski“, kaže trener Partizana pred 153. večiti derbi

Pola godine bez poraza. Niko u Srbiji ne može da parira Partizanu još od kraja avgusta. Taj dugački lanac utakmica bez poraza - a trenutno ja na njemu 19 karika - donose crno-beli na Marakanu, u nameri da još jednom, kao u septembru, pokažu kako mogu da igraju i savladaju Crvenu zvezdu.

Bude li tako, trenutna bodova prednost lidera pašće sa šest na tri boda, na samo šest kola uoči početka plej-ofa, ali baš zato što je do kraja prvenstva ostalo još 13 utakmica ne dozvoljavaju u Humskoj 1 da 153. večiti derbi dobije karakter presudnog u šampionskoj trci.

Bitnog - da.

„Ovo je najlepša i najvažnija utakmica srpskog fudbala. Sigurno ćemo učiniti sve da je ljubiteljima fudbala, pogotovo navijačima Partizana učinimo lepom. Sa svih aspekata. Zbog pozicije na tabeli i razlike u poenima, ona je i takmičarski važna. Tako ćemo joj i pristupiti. Znači, takmičarski. Onako kako treniramo i igramo poslednjih nekoliko meseci. Jeste važna, ali ne rešava bilo koje pitanje kad je reč o konačnom plasmanu, iz razloga sistema takmičenja“, poseća Marko Nikolić da se posle 30. kola dele bodovi i ulazi u dodatnih sedam rundi, gde nas očekuje još jedan derbi.

A pred ovaj su i Partizan i Crvena zvezda u impozantnim serijama. Crno-beli imaju 19, a domaćin 17 uzastopnih mečeva na kojima nisu poklekli.

„Sudaraju se, uz Vojvodinu, najkvalitetniji timovi lige. Partizan će imati takmičarski ozbiljan i odgovoran pristup, kao što uvek mora da bude u derbiju. Uz posebnu inspiraciju svakog igrača, da svako u svojoj zoni odgovornosti uradi posao koja ga čeka. Tako se igraju velike utakmice. Očekujem da nađemo zadovoljstvo, ozbiljnost i fokus, a očekujem i veliku podršku navijača“.

Uz napomenu da je van stroja samo Milan Radin (povreda zgloba) i da „nema dilemu oko tima“, Nikolić je ocenio da Zvezdi pripada uloga blagog favorita.

„Pritisak imaju i jedni i drugi. Jednak. Oni su iskusniji tim od nas, imaju stariju ekipu, veći broj stanaca koji stalno počinje mečeve, izvesno je da će ih biti šestorica u prvih 11, tu su i dva, tri iskusna povratnika poput Lukovića i Anđelkovića. Znamo da je naš rival prvi na tabeli, igra na svom stadion i ima razloga da kažemo da je blag favorit“.

Prema rečima Partizanovog šefa struke, izbor Maja Vujovića za glavnog sudiju za 153. derbija nije bio tema među njegovim saradnicima ili igračima. A danima se u fudbalskoj Srbiji raspreda baš o tome kako je Vujović zamenio projektovanog Milorada Mažića, pa pljušte saopštenja na sve strane.

„Veoma sam zadovoljan, jer u našoj bazi u „Zemunelu“, gde provodimo najveći deo vremena to apsolutno nije bila tema. Uz sve medijske spekulaicje, vidim da se igrači i stručni štab ne bavi ničim drugim osim kako će izgledati na terenu. Znamo da nemamo pravo na grešku. Niti na poklon. Ko ne bude davao poklone protivniku, već bude spreman da „izvadi iz stomaka“ sve što ima u sebi, taj ima veće šanse da pobedi. Ne bavimo se nikakvom drugom temom osim pripremom utakmice na sportski način. Nikad dosad nije sudija odlučivao, neće ni sad. Postoje institucije, javnost, navijači, mediji... Dosta korektivnih faktora, koji će oceniti, pre svega, našu igru, igru našeg rivala, onda i suđenje, ambijent. Vidim da je velika i negativna reakcija Partizanove javnosti na izbor sudije, međutim, to ne bi trebalo i ne utiče na nas. Mi moramo da se posvetimo terenu. To je sve što imam da kažem“, zaključio je Marko Nikolić.

