Nikolić: Nije vreme za bilo kakvo maženje!

"Izdržali smo strahovit ritam i pritisak u prethodnih sedam osam meseci, fizički, igrački, rezultatski i psihološki", naveo je trener crno-belih uoči meča protiv Radnika

Veličina slova A A A

Fudbaleri Partizana u pretposlednjem kolu pred početak plej-ofa Superlige dočekuju surdulički Radnik, a trener crno-belih Marko Nikolić ističe da je za njegovu ekipu kup duel sa Voždovcem pre par dana bio više nego dobra opomena da ni u jednom trenutku ne sme da se opusti.

“Nemamo mogućnost da nam ijednog trenutka pada koncentracija. Očekujem da ponovo budemo na gornjoj granici mogućnosti i da ostvarimo još jednu pobedu", rekao je Nikolić na konferenciji za novinare na stadionu u Humskoj.

Trenera Partizana raduje što u ovom trenutku nema problem sa povredama igrača.

"Izdržali smo strahovit ritam i pritisak u prethodnih sedam osam meseci, fizički, igrački, rezultatski i psihološki. Nije vreme za bilo kakvo 'maženje', niti to igrači rade.”

Po njegovim rečima, neće biti velikih rotacija u timu, protiv Radnika, ali i u predstojećim utakmicama.

Nikolić je naveo da očekuje podršku publike jer je drugačije igračima kada igraju u "fudbalskom ambijentu".

"Voleli bismo da bude što više ljudi, ali je mnogo važnije da svi koji dodju budu kao što su bili do sada. To je vetar u leđa koji je pomogao da ova serija bude kao što je bila", rekao je Nikolić.

Strateg crno-belih pričao je pohvalno o sutrašnjem rivalu, za kojeg je istakao da ima "izvanredan voljni momenat".

"Očekujem veoma motivisanog i disciplinovanog protivnika, koji je veoma neprijatan. Naša serija traje dosta dugo i to je lep niz. Sve to nam godi, ali ne znači mnogo ako ne nastavimo u tom ritmu do samog kraja", zaključio je Nikolić.

(FOTO: Starsport)