Nikolić o napadima iz Zvezde: Ja sam čovek sporta, a ne politike i medija

„Te sporedne stvari prolaze mimo mene i čak i kada bih hteo da se bavim njima ne bih imao vremena“, kaže strateg Parnog valjka

Veličina slova A A A

Trener Partizana Marko Nikolić kaže da njegova ekipa mora da bude u potpunosti koncentrisana u samom finišu sezone, kako bi uspela da ostvari sve ciljeve kojima teži, a to su šampionska titula i trofej u Kupu Srbije.

Crno-beli u subotu od 17 časova dočekuju Voždovac pred praznim tribinama stadiona u Humskoj.

„Ulazimo u poslednjih 10 dana prvenstva, ostvarili smo seriju koja traje 32 utakmice i učinićemo sve da potraje. Prva naredna utakmica u sportu je uvek najvažnija i očekuje nas težak zadatak zbog specifičnog načina igre Voždovca i ljudi koji imaju dobru perspektivu u tom klubu. Od Partizanovih igrača očekujem da budu motivisani, posvećeni i disciplinovani. I ako budu takvi, verujem da ćemo pronaći put do cilja“, rekao Nikolić.

Nekoliko poslednjih dana protiče u prepucavanju sa dve strane Topčiderskog brda, da li to može negativno da utiče na Partizanovu igru i pripremu utakmice Marka Nikolića?

„Nema šanse da dođe do toga, prošlo je 30 sati od prethodne utakmice i još toliko ima do sledeće, posvećeni smo analizi igre, te sporedne stvari prolaze mimo mene i čak i kada bih hteo da se bavim njima, ne bih imao vremena. Ja sam čovek sporta“.

Kako razumete napade iz Zvezde, kao pokušaj da se unese nemir u Humsku ili da se opravda pad na drugo mesto?

„Nisam siguran da sam ja prava adresa za to pitanje. Neka oni koji se time bave obrazlože zašto to rade. Ja sam čovek sporta, trener, fokusiran sam na utakmicu zbog specifičnosti igre Voždovca, nisam čovek politike i medija“.

Partizan redovno dobija mečeve bez prisustva publike, to je učinio u dosadašnjih 11 mečeva od osamostaljenja zemlje.

„Nisam znao, nisam sujeveran tip. Sve tradicije postoje da bi mogle da se sruše, ništa nam to u ovom slučaju ne znači. Važna utakmica, biće teška, kao što je bila i prethodna, ali mislim da smo pokazali kvalitet“.

Leonardo je preskočio meč protiv Vojvodine, da li bi on mogao da pruži najveći doprinos protiv Voždovca.

„Očekujem poseban doprinos svih igrača, na devet dana smo do kraja takmičenja, imamo sjajnu seriju, ponosan sam na igrače, ali još nismo ništa osvojili. Bilo bi van pameti da izdvajamo jednog pojedinca, što se mene tiče, neka to bude i neko od štopera samo da dođemo do cilja".

Partizanova odbrana je ove sezone kapitulirala samo 22 puta na ukupno 41 utakmici.

„To govori o disciplini i posvećenosti. Partizan je tim protiv kojeg se ne stvara veliki broj šansi. Ali opet upozorenje, Voždovac je u nedavnoj kup utakmici uspeo da ostvari najveći broj šansi protiv nas od svih timova. Da li je to plod njihovog kvaliteta ili našeg pada koncentracije, ne znam, ali u svakom slučaju dovoljna opomena za nas pred ovu utakmicu“, rekao je Nikolić.

STVORENA SINERGIJA IZMEĐU IGRAČA I NAVIJAČA

Učinak Nikolićevog tima u ovoj sezoni, ali i povratak na lidersko mesto Superlige, vratili su i publiku na stadion u Humskoj.

„Prvo moram zahvalim navijačima Partizana što su došli u onolikom broju na revanš protiv Vojvodine, bilo je 23.000 ljudi i napravljena je fantastična atmosfera, to je primer ambijenta kakav bi trebalo da bude na našim stadionima. Posebno je upečatljivo to što je tu utakmicu gledalo oko 2.000 dece, što govori o porodičnoj atmosferi. I zato koristim ovu priliku da se odužim svima koji nas bodre“.

Navijači Parnog valjka su najavili da će doći ispred stadiona da navijaju za svoje ljubimce protiv Voždovca

„Ako bude tako i ako im se to dozvoli, biće odlično. A i ako ne bude, sama ta njihova ideja pokazuje da se stvorila sinergija između igrača i navijača i to je dobro u završnici takmičenja“, zaključio je Nikolić.

(FOTO: Star Sport)