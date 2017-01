Nikolić o onima koji odlaze iz Humske, pomešanim osećanjima, Đuričkovićevim kvalitetima...

Trener Partizana otkrio i koji će sve igrači putovati na drugi deo priprema...

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Portoroža)

Primetno je zadovoljstvo na licu, ali i u glasu Marka Nikolića. Samo što, kao ni posle pobede nad Koprom nije bilo euforije, tako je nema ni posle trijumfa nad Goricom (3:0), kojim je okončan prvi deo priprema u Sloveniji.

"Utisci su pomešani. U prvom poluvremenu videli smo borbenu igru i naša dva, čini mi se, nepravdeno poništena gola. U drugom delu - izvanredni Partizan. Najbitnije da smo završili prvi deo priprema bez povreda, ove utakmice na dan puta umeju da budu neprijatne i psihološki teške za igrče", ocenio je šef struke crno-belih.

Prema njegovim rečima, "važno je što je ekipa iz Humske 1 u duelu sa dva slovenačka prvoligaša opravdala rejtong kluba", a isto tako što je dobila još jednog igrača koji se ozbiljno nameće - Petra Đuričkovića.

"Daje golove i asistira. To me raduje. Kako je jesenas tim bio iskristalisan, čekao je šansu i u otvorenom razgovoru sam mu rekao da bi ovo trebalo da bude period kad će da se nametne. Golovi su najmanje bitni. Jednako je važan kvalitetan odnos prema obavezama, igrač je koji je "od a do š" sproveo kompletan plan i program rada u pauzi, čime je pokazao koliko je motivisan da uradi nešto".

Nikolić je potvrdio da isti kadar koji je putovao u Sloveniju putuje u nedelju veče na drugu fazu priprema na Kipar. Uz dve ograde.

"Ovi fudbaleri, plus El Monir. Kad se u Beogradu budem sreo sa čelnicima kluba, znaćemo da li će nas neko napustiti. Ja u ovom trenutku nemam tu informaciju. Možda jedan ili dvojica fudbalera manje nego u Sloveniji", kaže trener Partizana.

