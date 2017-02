Nikolić o slučaju Everton: Moraju da se znaju uzroci i posledice... Sve je jasno

“Nemojte samo vi da mu sudite“, zamolio je trener Partizana

Minimalac crno-belih na prolećnoj premijeri, ali igra i pobednički gol Uroša Đurđevića ostaće u senci nemilih scena po završetku utakmice. Nije bilo baš najjasnije šta se tačno desilo, ali nema ni najmanje sumnje - sa dela tribina gde su se nalazili najvatreniji navijači Rada začule su se i povici na rasnoj osnovi. Još pre toga bilo je i nekog transparenta, ali njegovu sadržinu nismo uspeli da vidimo.

Partizanov vezista Everton bio je vidno uznemiren. Posle svega, teren je napustio u suzama...

“Ja sam bio na centru i nisam video tačno šta se desilo dogodilo, pa ćete morati vi da mi objasnite“, počeo je trener Partizana Marko Nikolić pre no što je u razgovoru sa novinarima saznao za ove šture detalje incidenta...

“Da bismo pričali realno, moraju da se stvari postave tako da se znaju uzroci i posleidce, odnosno šta je dovelo do takvog Evertonovog ponašanja. Dakle, sve je jasno. Nadam se da su sudije i delegat videli šta se sve desilo i da će skladu sa tim biti donete i kazne. Nemojte vi da sudite Evertonu“, zamolio je Nikolić, mada on sam nije konkretno rekao da je krivica na navijačima Rada.

O samoj utakmici...

“Očekivan početak s obzirom na ove naše srpske, fudbalske okolnosti. Pritom više mislim na težak teren nego na same aktere meča. Nismo igrali dobro, posebno u prvom poluvremenu, ali smo ostvarili cilj i uzeli tri boda. A što se kvaliteta igre tiče, ne bih dozvolio novinarima da na osnovu ove jedne utakmice potcenjuju bilo koga, jer ćemo sigurno igrati bolje. Imali smo kontrolu u posedu lopte i čini mi se više prilika, ali moram da napomenem da je i Rad igrao dobro. Međutim, uspeli smo da ga džrimo daleko od gola, pa sem one prilike posle Miletićeve greške i stative u drugom poluvremenu domaćin nije imao šansi“.

Trener Rada Nebojša Petrović bio je, uprkos porazu, zadovoljniji onime što je video.

“Kvalitetno izdanje i sadržajno izdanje Rada. Našu igru smo stavili u Partizanovu ravan i bili čak i dominantni u prvom poluvremenu. Ali smo početkom drugog primili gol na amaterski način zato što nismo markirali njihovog najboljeg napadača Đurđevića, koji ćak nije ni bio u gol šansi. U svakom slučaju zadovoljni smo odanom igrom fudbalera Rada“.

(FOTO: Star Sport)