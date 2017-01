Nikolić obećao: Partizanov sistem - uvek sa dva napadača! Leonardo i Everton su čudaci

Crno-beli neće dovoditi novog štopera ove zime, pohvale za Đuričkovića, Jevtovića i Ostojića posle prve faze priprema

Tako nešto navijači Partizana žele da slušaju kao dete kad mu recituju pesmica za uspavljivanje. A sudeći prema „repertoaru“ koji je za njih spremio Marko Nikolić imaće miran san.

Ili bi, bar, trebalo da ga imaju, jer šef struke crno-belih obećava da će njegov tim, uvek i protiv svakog, igrati sa dvojicom napadača. Onako kako je to zamišljeno pre 70 godina, tako će biti i na proleće, iako su neki njegovi bliski prethodnici imali arhaične (sa jednim centarforom) ili sumanute ideje (bez špica!?).

„Partizan uvek igra 4-4-2, s dvojicom napadača“, rezantan je Nikolić na koncu prvog dela priprema.

Posle sedmodnevnog boravka u Sloveniji nazire se da će tandem u špicu biti Uroš Đurđević i Leandre Tavamba. Počeli su dve od tri kontrolne utakmice (onu prvu protiv BSK-a, još u Beogradu), često su spajani na treninzima i to je početna ideja, koja može da doživi modifikaciju pod uslovom da Petar Đuričković nastavi sa dobrim partijama. U Kopru je dao dva i namestio jedan gol i igrom nagovestio da će imati veću minutažu nego jesenas.

„Čak i ako je taj drugi napadač Đuričković, u našoj igri se ništa ne menja. Partizan je uvek sa dvojicom napred. Izvršićemo neke modifikacije igre, verovatno se neko spremao i analizirao nas, logično je da unesemo nove detalje. Tavamba je jedan od napadača, može da igra kao prvi, drugi, u više načina igre, različitih sistema...“

Promena koju je Nikolić doneo u drugoj polovini 2016, kad je zamenio Tomića, ogleda se, između ostalog i u prelasku sa 4-2-3-1, u 4-4-2, sa Evertonom Luizom i Markom Jevtovićem kao radilicama na sredini terena. Za njih je rekao pre deset dana da bi stopirao njihovu eventulanu prodaju.

„Ostajem pri tome, čine osovinu u sredini terena. Jednostavno, dobar su tandem, ne samo njih dvojica. Kompatibilni su pojedinačno i sa drugim igračima tako da Partizan može da igra ponekad i u formaciji 4-1-3-2, što je modifikacija osnovnog 4-4-2. Ako nam je potrebam rizik ili još ofanzivnija varijanta – imamo dosta fudbalera koji mogu dobro da se snađu sa Jevtovićem ili Evertonom“.

Obojica su ostali. Zasad. Uostalom, niko osim Gregora Balažica (istekao mu ugovor, pa potpisao za Ural) nije napustio klub. Još. Prvi u redu je Valeri Božinov, verovatno i Nemanja Mihajlović...

„Imamo kontinuitet, konkurenciju i sa aspekta struke to me raduje. S druge strane, ako će neodlasci da ugroze finansijsku stabilnost i unesu nervozu u naše redove, onda... Ne mogu da predvidim šta će da bude do kraja prelaznog roka“.

Izvesno je šta neće: šanse nema da se prodaju Leonardo da Silva Soza i Everton Luiz. Važe za, uz Uroša Đurđevića, motor ekpe i prema rečima sportskog direktora Ivice Ilijeva njihov ostanak na Topčiderskom brdu je dogovoren do kraja evropskih kvalifikacija (ako ih Parni valjak bude igrao). Posledično tome, navijači od njih očekuju da budu još bolji nego lane.

„To su Brazilci koji igraju u Srbiji. Emotivci. Za neke naše pojmove i čudaci. Kao što smo i mi za njih. Imaju svoje specifičnosti, ali su na neki način vrlo kompatibilni sa našim mentalitetom. Dobro su se snašli u Srbiji, imali izvanredan učinak na terenu, značaj utisak na igru tima, očekujem od njih samo više, ne manje, ne i isto“.

Tokom boravka u Portorožu i na treninzima u obližnjem Kopru, Leonardo i Everton su bili nerazdvojni. Jednom i na ivici kazne kad su kasnili na trening, pa se postavlja pitanje da ofanzivniji fudbaler ne „iskvari“ zadnjeg veznog?

„Nema šanse! To ne može da se desi. Različiti su tipovi: Everton je tih, povučen, pretvori se u totalno drugačijeg na terenu, dok je Leonardo čigrast, lepršav... Bavimo se njime već mesecima da bi bio u potrebnom stanju za donošenje prevage, kao jesenas“.

Nikolić je uveren da se Leo, kako mu saigrači tepaju, neće odati porocima Beograda, kao, na primer, Sedrik Gogua?

„Ne, ne. Leonardov nivo inteligencije, snalažljivost i prilagodljivost su takvi da često ispituje granice, ali onda zna i gde su“.

Kako sad stvari stoje, crno-beli neće tražiti novog štopera. Nikolu Vujadinovića nisu dočekali (otišao u Osasunu), ali stručni štab ima poverenje u one koju su mu sad na raspolaganju.

„Svi ste svedoci kako je Bojan Ostojić igrao u poslednja dva meseca, možda bio i naš najbolji odbrambeni igrač. Divan momak, ličnost za primer, mnogo znači u grupi, za atmosferu, rođeni takmičar, u zrelim godinama je došao do igračkih visina posle ne toliko zapaženog prethodnog toka karijere. Imam u njega apsolutno poverenje. Ne samo u njega, isto važi za Milenkovića, Ćirkovića, pa i Bošnjaka. Valja ulagati i u budućnost kluba“.

U prevodu, nema ništa od novog centralčnog defanzivca?

„U ovom prelaznom roku nismo bili nervozni po pitanju dolazaka. Imate iskustvo sa mnom od ranije: bolje dovesti i dva igrača – prava pojačanja, nego deset na gomili, pa da osam ne budu u konkurenciji za tim“.

