Nikolić obećava: Poslednji atom snage i gram energije - sve dok postoji promil šanse za trofeje

“Ono što je jako dobro jeste to što se mnogo velika energija sa tribina prenosi na igrače, a sada je ta podrška i najpotrebnija”, kaže strateg Parnog valjka

Trener Partizana Marko Nikolić kaže da je njegova ekipa maksimalno koncentrisana i motivisana da finiš sezone završi sa maksimalnim učinkom, ali da će joj mnogo lakše biti ukoliko podrška sa tribina bude onakva kao što je bila u derbiju sa Vojvodinom.

Crno-beli u nedelju od 16 časova dočekuju Napredak u Humskoj i nemaju prava na bilo šta osim osvajanja tri boda.

“Ono što je jako dobro jeste to što se mnogo velika energija sa tribina prenosi na igrače, a sada je ta podrška i najpotrebnija. Mi osećamo da mnogi navijači razmišljaju da smo na neki način već šampioni, zbog svih stvari koje smo uradili do sada, ali vas uveravam da niko od nas ne razmišlja na takav način. Jedino što mogu da obećam jeste da ćemo dati zadnji gram energije i atom snage da pobedimo sve utakmice do kraja u prventsu i Kupu. Kao i da ćemo se boriti za trofeje dokle god postoji i promil šanse za njihovo osvajanje. Od navojača očekujem da u nedelju naprave onakav ambijent kakav je bio protiv Vojvodine”, rekao je Nikolić.

KVOTE ZA MEČ PARTIZAN – NAPREDAK

Zdravstveno stanje unutar tima nije zadovoljavajuće.

“Everton će biti odsutan, nedelju, dve, tri… Radimo sve što možemo da ga što pre oporavimo za igru. Sve ostale stvari koje su tu dolaze iz paklenog ritma, duela, startova, želje i bobrbe. Kroz takve utakmice napredujemo, što naravno da ostavlja i posledice. Videćemo kakvo je stanje ostalih igrača, znaću više danas popodne ili sutra”.

Pored fizičkog, tu je i emotivno pražnjenje.

“U životu uvek posoji emotivno pražnjenje, to je normalna stvar. Ali već sam obećao u svoje ime, u ime stručnog štaba i igrača, da ćemo dati poslednji atom u snage u nama. Ukoliko bude 15 – 20 hiljada kao protiv vojvodine biće nam mnogo lakše. Pored pražnjenja, postoji i doza punjenja, a tribine su dodatni plus u energiji”, rekao je Nikolić.

(FOTO: Star Sport)