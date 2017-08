Nikolić: Partizan mora u Ligu Evrope, a mi ne! Emociju niko ne može da mi uzme

"Nezadovoljan sam jer se igra pred praznim stadionom, to nije fudbalski ambijent, ali takva je situacija i moramo da je uvažimo. Biće neobično, ko se tome prilagodi će bolje proći“, poručio je Nikolić

Marko Nikolić vratio se u Humsku, a veče uoči susreta Partizana i njegovog novog kluba Videotona govorio je o tome sa koliko emocija će u četvrtak izaći na teren, šta bi mađarskom timu značio plasman u grupnu fazu Lige Evrope, kao i o tome da nije srećan što će okršaj biti odigran pred praznim tribinama.

“Došli smo do plej-of faze, žreb je rekao da idemo na Partizan, mi to nismo želeli. Ovaj tim Videotona postaje ratnička i pobednička ekipa, veoma sam srećan zbog toga. Izbacivanjem Bordoa napravili smo malu senzaciju. Živimo mali san koji se zove Liga Evrope. S obzirom da sam radio ovde, znam da je za Partizan jedna vrsta moranja u ovom trenutku, a to može da bude naša šansa“, rekao je Nikolić na konferenciji za novinare na stadionu u Humskoj.

Predstavnike medija zanimalo je i da li Nikolić ostaje pri stavu da plasman u Ligu Evrope nije prioritet Videotona ove sezone.

“Imamo dobar početak sezone, delimo prvo mesto sa Honvedom u prvenstvu, i tu smo u plej-ofu Lige Evrope. To je velika stvar za nas, ali ulazak u grupnu fazi bi bio ostvarenje malog sna. Imamo pravo da se nadamo. Šanse su podjednake, kao i uvek u fudbalu. Mnogo igrača ima iskustvo na ovakvom nivou, svaki detalj mora da bude perfektan. Ko bude držao fokus, ima veće šanse da bude u grupi. I dalje nije imperativ Liga Evrope, ali je atmosfera u Mađarskoj euforična povodom ove utakmice“, istakao je srpski stručnjak.

Doskorašnji strater crno-belih naveo je i da sutrašnji meč ne rešava ništa i da će odluka pasti na Pančo areni u Felčutu.

“U Beogradu se sutra ne rešava ništa, imamo još 90 u Mađarskoj, moramo biti skoncentrisani, bez prava na greške i poklone. Nezadovoljan sam jer se igra pred praznim stadionom, to nije fudbalski ambijent, ali takva je situacija i moramo da je uvažimo. Biće neobično, ko se tome prilagodi će bolje proći.“

Nikolić je dodao da nema razloga da krije da će ovaj meč za njega biti veoma emotivan jer je sa Partizanom prošle sezone osvojio duplu krunu. Pritom, u Videotonu igraju i dvojica bivših napadača crno-belih, Danko Lazović i Marko Šćepović.

“Emocije su prisutne, lagao bih kad bi rekao da nije tako. To ne može niko da nam oduzme, niti procenjuje koliko volimo Partizan, mi koji smo u Mađarskoj. Naravno, radimo u Videotonu sad i moramo da budemo profesionalci kao i uvek do sada u karijeri.“

Nikolić je naveo i da će Šćepović trenirati večeras iako je prethodnih dana imao problema sa povredom. Novinari su pitali trenera Videotona da li planira da igra napadački.

“Moramo da igramo takmičarski fudbal, kao i u prethodnim utakmicama, ne znam te formulacije, šta je napadački. Šta je defanzivno. Dosta se fudbal odmakao od tih termina. Moramo da imamo stabilnost u svim fazama. U svim dosadšnjim mečevima uspevali smo da postignemo gol“, zaključio je Nikolić.

