Nikolić pred derbi odluke: Nisam siguran da u ovakvoj ligi imamo čemu da se nadamo ako ne pobedimo sutra...

"Imamo još jedan trening, videćemo... Ima nekih sitnih nedoumica oko sastava", ne krije strateg crno-belih

Partizan pred start plej-ofa zaostaje tri boda za Crvenom zvezdom, a pošto je ta razlika u praksi četiri boda (u slučaju da timovi budu izjednačeni na kraju Zvezda će biti šampion zbog prvog mesta u regularnom delu prvenstva), to znači da Marko Nikolić i njegovi izabranici zapravo nemaju izbora pred sutrašnji 154. derbi na Marakani.

Trener crno-belih jako dobro je svestan toga o čemu je govorio na današnjem poslednjem raportu pred medijima...

"Nama treba pobeda! Idemo da igramo ono što igramo u svakoj utakmici - da nametnemo svoje kvalitete, da neutrališemo kvalitete protivnika kojih ima mnogo, i da kroz pametnu igru još jednom dođemo do dobrog rezultata", kazao je Nikolić, pa se odmah potom okrenuo seriji njegove ekipe od 27 utakmica bez poraza: "Ta serija nam nije donela ništa, osim pozicije da u oba domaća takmičenja možemo da se borimo za trofeje. Nije bilo lako igrati devet meseci bez prava na grešku. Svaka utakmica je morala da bude rezultatski perfektna. Igrači su uspeli u tome i sada sebi mogu da obezbede mogućnost da u završnicu takmičenja uđu sa realnim šansama da osvoje oba trofeja".

Nikolić je takođe svestan da bez pobede u derbiju crno-beli nemaju čemu da se nadaju u nastavku prvenstva...

"Nama treba pobeda! Nisam siguran da u ovakvom takmičenju možemo da se nadamo nečemu do kraja prvenstva bez sutrašnje pobede. Činjenica je da njima odgovara i remi... Možda će pokušati da kroz zatvoreniju igru dođu do nerešenog rezultata, da čekaju svoju šansu. To je njihovo legitimno pravo".

U Humskoj ima dilema oko sastava, šef struke Parnog valjka to čak i ne krije:

"Imamo još jedan trening po podne, videćemo... Ima nekih sitnih nedoumica. Srećom, ovo je poslednji pres pa o tome neću morati da govorim više", uz osmeh je poručio Nikolić.

Pitanje sudije pred derbi uvek je aktuelno. Ovoga puta povernje FSS dobio je Danilo Grujić...

"Neću ponovo sebi da dozvolim luksuz te vrste da nekome unapred dajem poverenje", podsetio je Nikolić na situaciju uoči prethodnog derbija kada je podržao Maja Vujovića. "Ovog puta hoću da se uverim, kao i svi ostali u našem klubu, da će biti onako kako treba. Neću nikakav drugi komentar da dajem. Na sudijama je da rade svoj posao, posle ćemo da ocenjujemo", zaključio je Marko Nikolić.

Prvi napadač crno-belih Uroš Ðurđević naglašava da je ekipa spremna za drugi trijumf u večitom derbiju ove sezone.

"Svi znamo šta znači derbi, spremni smo i u dobrom raspoloženju. Puni smo samopouzdanja zbog velike serije, a sada nas očekuje još jedna teška utakmica. Sutra je momenat da iskočimo, za derbi ne treba dodatna motivacija, možemo da napravimo potreban rezultat".

Utorak, 18. april, Marakana od 17.30: Crvena zvezda - Partizan.

Za titulu!