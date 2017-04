Nikolić: Prvo poluvreme smo bacili niz vodu

Trener Partizana nije prezadovoljan igrom, ali jeste prolaskom dalje

Veličina slova A A A

Partizan je uspeo da se plasira u polufinale Kupa Srbije, ali ne može da bude zadovoljan igrom. Pogotov u prvom poluvremenu u pobedi nad Voždovcem od 2:1 u gostima.

Domaće je u prednost doveo Srećković u 42. minutu, da bi crno-beli došli do preokreta u poslednjih 10 minuta utakmice. Uroš Đurđević je pogodio u 80, a Leonardo u 90. minutu. Partizan je tako došao do cilja.

"Nema dileme naša najslabija partija posle dužeg vremena u prvom delu utakmice. Prvo poluvreme smo bacili niz vodu. Drugo poluvreme je bilo malo zanimljivije za navijače, ali imali smo dosta grešaka, dopustili dosta kontranapada. Voždovac je imao šanse i mogao da reši utakmicu da ih je iskoristio. Mi smo pritisli u završnici i prošli dalje. Sada već za dva dana imamo novu tešku utakmicu. Moramo da nađemo rešenje za sve to", rekao je Nikolić posle utakmice.

Partizan je dakle kladioničarski rečnikom rečeno došao iz jedan u dva, a u preostala tri četvrtfinala sastaće se Crvena zvezda i Mladost, Vojvodina i Borac te Sloboda i Čukarički.

Partizan 8. aprila igra protiv Radnika iz Surdulice na svom stadionu od 17 časova.

(FOTO: Star Sport)