Nikolić: Spinovi kao da smo u tenisu! Kao nije to nekakav fudbal, pa da rezultati padnu u drugi plan

Trener Partizana posle utakmice sa Crvenom zvezdom, a uoči megdana sa Metalcem

Crvena zvezda može da bude zadovoljna time što je sačuvala šest bodova prednosti, ali Partizan može da bude zadovoljniji igrom u 153. večitom derbiju. Javnost nažalost ne može da bude zadovoljna kvalitetom fudbala u subotnjem okršaju u 24. kolu Superlige, ali šef struke crno-belih Marko Nikolić smatra da se ta tema previše potencira, dok se sa druge strane zanemaruje serija njegove ekipa od 20 mečeva bez poraza, odnosno čak 22 ako računamo i Kup utakmice.

U tom periodu, crno-beli nisu savladali samo Radnički u Beogradu, Vojvodinu u Novom Sadu i sada Crvenu zvezdu. Nikolić zaista mora da bude zadovoljan, pa nek i kvalitet nije na evropskom nivou.

“Serija od 20 mečeva je pala u drugi plan. Nekad mi se čini da smo u tenisu. Taj spin… Kao nije to nekakav fudbal, pa se javljaju neki sa svojim komentarima… I onda je taj rezultat koji smo napravili otišao u drugi plan. A postoje činjenice i one su predočene igračima, svesni su oni rezultata koje su napravili, ali su svesni da mora da se pobedi i naredni meč“.

Naredni je već sutra u Humskoj protiv Metalca.

“Derbi je za nas arhiviran. Nisam zadovoljan rezultatom. Iz više razloga, mislim da smo makar za jedan gol bili bolji. Plus, način na koji smo primili gol, ali time se više ne bavimo. Važnije je što je spremljena analiza Metalca, disciplinovane ekipe, za svaki respekt, koja i kad gubi - gubi jako teško. Legitimno pravo gostiju je da izađu sa pet, šest, koliko god hoće igrača u bilo kojoj liniji tima, a naše je da na to odgovorimo“.

Nije tajna, najteži mečevi su pre i posle derbija... Boji li se Partizanov šef struke nedostatka motivacije posle psihološkog pražnjenja protiv Zvezde?

“Motivacija ne da ne može da bude sporrna, nego može da bude sve veća kako se bliži kraj prvenstva“.

A kako se bliži kraj prvenstva sve se više pominje i Vojvodina kao ne baš ravnopravan, ali ipak kandidat u borbi za titulu. Sutrašnje utakmice 25. kola zato će obeležiti baš duel beogradskih i novosadskih crveno-belih na “Karađorđu“.

“Bila je i prve ove utakmice trka utroje. Sad je zakomplikovana, a o samoj utakmici u Novom Sadu nemam ni seklund vremena da se bavim. Toliko ima posla i toliko je važan Metalac da bih smatrao i sebe i bilo koga iz mog tima neprofesionalnim ako bih se bavio drugi susretom“.

Još jedna tema provejavala je medijima posle 153. večitog derbija. I predsednik FSS Slaviša Kokeza rekao je da će ozbiljno razmotriti mogućnost smanjenja broja stranaca sa šest na četiri.

“Moj i stav Partizana je dobro poznat, biće definisan kad bude gotovo takmičenje. Delimično sam zadovoljan izdanjem Partizanovih stranaca u derbiju, ali to nema veze sa tim da li su domaći ili strani igrači. Igrači su igrači. I još nešto: odavno u svetu ne postoji podela na mlade i stare, iskusne i neiskusne, visoke ili niske, strane ili naše igrače. To je laički pogled na fudbal, koji ne mogu da razumem. Kao što ne mogu da razumem kako neki kažu da je pohvalno ako prodamo igrača sa 18 godina. Nije suština svega staviti što više mladih igrača na teren kako bi se što pre prodali. Nije to suština“, zaključio je Nikolić konferenciju za novinare uoči sudara sa Metalcem.

U sredu od 15.30 na stadionu u Humskoj. Zbog Dana žena ulaz na stadion će biti slobodan za sve dame.

