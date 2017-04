Nikolić: Svoju istinu tražimo na zelenom terenu

"Koncentrisan sam na igru, oporavak igrača i na stvari koje su za mene najvažnije. Drugim stvarima se ne bavim. Ja sam čovek sporta a i dobro je što postoji kritika u javnosti za sve što se dešava u sportu", naveo je trener crno-belih uoči prvog okršaja sa Vojvodinom u polufinalu Kupa Srbije

Partizan će drugi put u kratkom periodu odmeriti snage sa Vojvodinom, ovaj put u prvom meču polufinala Kupa Srbije, a nakon subotnjeg prvenstvenog okršaja podiglo se mnogo prašine. Uglavnom zbog stvari koje nemaju mnogo veze sa fudbalom. A trener crno-belih Marko Nikolić ističe da nema nameru da se bavi spoljnim stvarima, već da je fokusiran na ono na što može da utiče.

“To apsolutno nama sa nama nikakve veze. Naš fokus i koncentracija treba da budu tamo gde možemo da utičemo. To smo već pokazali ove sezone. Znate šta smo prošli i na unutarklupskom i na spoljnom planu u prethodnom periodu. Svoju istinu tražimo na zelenom terenu“, rekao je Nikolić na konferenciji za novinare na stadionu u Humskoj.

Strateg Partizana još jednom je istakao kvalitete Vojvodine, ali je i pozvao svoje igrače da zadrže koncentraciju za ono što ih čeka u završnici sezone.

“Moram da se ponovim, reč je veoma talentovanom timu koji ima mnogo potencijala. Pre svega Malbašić, Paloćević, Meleg, Trujić i Babić, a tu su i dva brza moderna beka Antić i Lakićević. Neprijatna su ekipa, opšte poznato da nije lako pobediti istu ekipu dva puta za četiri dana. Partizan ima kvalitete, demonstrirao ih je tokom okve serije od 29 utakmica, 26 pobeda i tri nerešene. Igrači najzaslućniji za to, a sa ovog mesta treba da ode upravo njima. Imamo još sedam, potencijalno osam mečeva do kraja, znaju šta je naš put kako smo došli do serije i da ne očekujem ništa manje. Da zadrže čželju i glad za pobedama u svim tim duelima.“

Novinare je zanimalo i šta Nikolić misli o izjavama generalnog direktora Crvene zvezde Zvezdana Terzića koji je komentarišući tri ovosezonska večita derbija rekao da je Partizan imao mnogo sreće.

"Nemam vremena da pratim svaku vest koja izađe u medijima. Koncentrisan sam na igru, oporavak igrača i na stvari koje su za mene najvažnije. Drugim stvarima se ne bavim. Ja sam čovek sporta a i dobro je što postoji kritika u javnosti za sve što se dešava u sportu", rekao je on.

Trener Partizana kazao je i da ne očekuje da sutrašnji meč sa Vojvodinom odluči o finalisti, jer se igra i revanš utakmica.

"U polufinalu se igraju dve utakmice i ne očekujem da će sutrašnja rešiti bilo šta. Ne očekujem rezultat koji će jednoj ekipi obezbediti plasman u finale. Partizan uvek ide na pobedu ali kup je specifično takmičenje i gol u gostima ima dodatnu težinu. Može da vredi i duplo, što bi nam pred revanš donelo dobre mogućnosti. Kao trener Partizana nikada ne razmišljam o nerešenom rezultatu.“

Sutrašnja prva utakmica polufinala Kupa Srbije između Vojvodine i Partizana igra se na novosadskom stadionu Karađorđe od 19 sati.

