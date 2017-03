Nikolićeva poruka: Grobari, ne trošite energiju na stvari na koje ne možemo da utičemo! Protiv nas su svi motivisani

„Niko igračima ne može da oduzme 21 meč bez poraza, ali to u našoj ligi ne znači mnogo“, kaže trener Partizana

Raste temperatura u srpskom klupskom fudbalu kako se približava završnica sezone. Kuva. Nema kluba koji se za nešto ne bori, pa je logično da pršti na sve strane. U Partizanu smatraju da je takav pristup zdrav, čisto sportski i raduju se gostovanju u Lučanima, gde ih prema rečima trener Marka Nikolića čeka izuzetno motivisana Mladost.

„Moramo da nađemo način da kroz igru savladamo neprijatnog protivnika, koji će biti besprekorno motivisan, disciplinovan i opasan u prekidu. Sve su to odlike ekipa koje vodi Nenad Milovanovića. Istovremeno su i upozorenje mojim igračima da stvari shvate ozbiljno. Ulazimo u završnicu osnovnog dela sezone i čeka nas neugodna utakmica protiv Mladosti. To što će domaćin biti motivisan je dobrio za nas, jer izvlači maksimum. Kroz takvu vrstu napora napredujemo kao tim, dobijamo mentalnu čvrstinu, a podižemo i kvalitet igre, jer mečevi imaju pravi takmičarski naboj. Zadovoljan sam zbog toga, trebalo bi da budu i Partizanovi navijači zadovoljn i što naši rivali tako igraju“, precizirao je Nikolić uoči duela u Lučanima (nedelja, 13.00, TV Arenasport1).

Crno-beli u ovaj meč ulaze sa šest bodova menje od Crvene zvezde, iako su i u klubu i navijačkim krugovima priželjkivali da se razlika smanji posle gostovanja lidera Superlige u Novom Sadu, ali je šampion u drugom poluvremenu nadoknadio dva gola minusa i od 0:2 stigao do 3:2.

„Još sam bio na stadionu kad se ta utakmica igrala. Nisam je pratio na poseban način, jer se trudim da ostanem fokusiran iskjučivo na igre Partizana. Moja poruka igračima Pasrtizan je da budu fokusirani na sebe, na ono što mi možemo da utičemo. A to su igre Partizana. Da čekamo šansu na sportskom terenu. Mi igramo utakmice na takav način da se od nas traži maksimum. To je ujedno i poruka našoj publici, da ne troši energiju i ne nervira se na stvari na koje ne možemo da utičemo. Nego, da prati Partizan“.

Iza Parnog valjak je serija od 21 takmičarskog susreta bez poraza (18 pobeda, tri remija), a šef struke posebno hvali odnos fudbalera na minulom duelu sa Metalcem, igranom samo četiri dana posle 153. večitog derbija.

„U sredu smo videli fokusiran, rastrčan i razigran Partizan. Igrači su pravilno usmerili svoje misli. Kad je tako - nemamo problema. Više puta pogledao sam snimak i uradio analizu, moram da odam priznanje igračima za ono što su pokazali protiv Metalca. Još jednom se pokazalo koliko kvalitet terena utiče na igru Partizana. Čestitam im na toj pobedi i na nizu od 21 meča bez poraza. Pokušavam da im to usadim u glave, to niko ne može da im oduzme, ali to u ovoj našoj ligi ne znači mnogo. I dalje smo na drugom mestu, zato sam i rekao da svaku sledeću utakmicu moraju da igraju bolje nego prethodnu“, zaključio je Marko Nikolić.

Partizanov trener pohvalio je Leandrea Tavambu, rekavši da je Kamerunac „odigrao korektnu utakmicu protiv Metalca“ i da je u konkurenciji za Mladost, uz potvrdu da je sezona završena za vezistu Alena Stevanovića o čemu opširnije možete čitati OVDE.

