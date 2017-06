Nindža likuje: Mirno spavam, a vi? Sledeći put ćutite!

Osim Najngolana, poruku za juventine imao je i Kamil Glik

Došlo vreme da Radža Najngolan vrati juventinima milo za drago. Blago rečeno, imali su navijači Stare dame nesporazume sa vezistom Rome, umeo je Belgijanac i da ih isprovocira izjavama kako nikad ne bi krenuo putem Miralema Pjanića i prešao iz Rima u Torino, ismevale su pristalice italijanskog prvaka popularnog Nindžu uoči finala Lige šampiona, ali...

Neposredno posle poraza Juventusa od Real Madrida (1:4), Najngolan je rešio da im sipa so na ranu. Sveže uplakani zbog ubedljivog poraza, juventini su se suočili sa izlivom emocija 29-godišnjeg igrača sredine terena.

„Kakvo divno veče“, bilo je prvo što je rekao Najngolan pošto se uključio uživo preko Fejsbuk aplikacije da podeli stavove sa svojim pratiocima.

Nastavio je u žesotkom tonu.

„Trenutno sam u kampu reprezentacije Belgije. Nažalost, neki su već na odmoru, a pojedini su morali da prevale dalek put do Kardifa. Ovaj video sam napravio zbog onih koji su me uvredili pričali unapred. Sad znaju da nikakve komentare ne bi trebalo davati unapred. Sledeći put - ćutite. Hoću da vidim imaju li sad nešto da mi kažu oni koji su govorili loše o meni. Tri dana su navijači Juventusa dizali sami sebe u nebesa. Šta sad kažete? Pričali ste o Tripleti, a jedini het-trik koji ste mogli da dobijete je da vam Ronaldo spakuje tri komada. Ja sad odoh da spavam. I to mirno. A vi? Ne verujem da možete“, likovao je Radža Najngolan.

Poruku za navijače Juventusa imao je i Kamil Glik, poljski reprezentativac iz Monaka i nekadašnji štoper Torina, koji se, suočavao sa prozivkama da je namerno želeo da povredi Gonzala Iguaina u polufinalu.

„Pravda je zadovoljena“, napisao je Glik na Fejsbuku.