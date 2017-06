Ninković o ustajanju u pet da bi gledao Zvezdu u Evroligi, strancima u fudbalskom klubu, plasmanu Orlova na Mundijal…

Bivši reprezentativac Srbije Miloš Ninković prisustvovao je utakmici između Crvene zvezde i Mega Leksa u polufinalu MOZZART Superlige

Veličina slova A A A

Svi koji su došli da posmatraju meč između Crvene zvezde i Mega Leksa (85:70) u polufinalu MOZZART Superlige imali su prijatno iznenađenje jer je bivši fudbaler Crvene zvezde i reprezentativac Srbije Miloš Ninković došao da podrži košarkaše.

Kasnije nam je otkrio da je ustajao i u pet-šest sati ujuttru u Australiji (vremenska razlika) da bi gledao igrače Dejana Radonjića u Evroligi.

Publika ga je nagradila velikim aplauzom, a i na poluvremenu i na kraju utakmice desetine njih želelo je fotografiju za uspomenu sa Ninetom.

Zaista je imao više nego srdačan doček…

“Nisam se nadao, iskreno. Nisam dugo bio ovde, a iskreno i nisam odigrao tu godinu nešto spektakularno da bi me nešto pamtili. Verovatno su prepoznali to da sam se vratio u najboljim godinama, kada sam imao 28 godina, kada sam bio slobodan. Navijači to cene i jako mi je drago zbog toga. I tada kada sam dolazio rekao sam da dolazim da pomognem i to smo uradili. Bez obzira na sve - to mi je jedna od najlepših, zapravo najlepša godina”.

Do Ninkovića je bilo jako teško doći jer je pola Pionir želeo da se slika sa njim.

“Jeste. Iskreno, ja ne volim baš toliko da sam pored terena, više bih voleo da sam bio gore na tribini da mogu da, da, da… Da sad ne govorim a-h-ha. Fenomenalan doček, samo mi je malo krivo što nije bilo više ljudi. Stvarno šta su sve uradili košarkaši ove godine…”.

Da li si stigao da pratiš košarkaše ove sezone, pre svega u Evroligi?

“Pratio sam koliko god sam mogao jer je Evroliga kod mene ujutru. Ali koliko god sam mogao, kada je negde pet-šest ujutru tu sam se budio, gledao… Kada je u dva-tri ujutru onda ne mogu, nezgodno je. Ali oko pet-šest, to sam mogao”.

Zvezda je bila jako blizu TOP 8…

“Žao mi je što nisu prošli. To bi značilo svima i klubu i finansijski. Tako se pogodilo. Nadam se da ćemo sledeće godine barem u TOP8. Nisam pratio ovu našu ligu ali deluje mi da je razlika u odnosu na ove druge timove velika”.

“A” REPREZENTACIJA I ORLIĆI NA EP

Naredni meč naša seniorska reprezentacija igra 11. juna protiv Velsa. Zasad deluje da Orlovi dobro guraju.

“Mislim da je Muslin to dobro uradio. Više od polovine naših igrača ne igra u svojim timovima a opet smo prvi u grupi. Ja sam njega i ranije cenio kao trenera. Imamo velike šanse da odemo u Rusiju”.

Velšani stižu bez Gereta Bejla u Beograd.

“Da, to je njihov najbolji igrač. Tako da mislim da mu je Bejl njima pola ekipe. Pričamo ´nezgodni su´, ali mi to treba da dobijemo s obzirom na kvalitet”.

Mlada reprezentacija Srbije od 16. juna igra na Evropskom prvenstvu u Poljskoj. Da li si pratio njih?

“Obično se mlade reprezentacije koje ostvare uspeh negde izgube. Ali oni su opet na okupu. Lalatović ih vodi i vidim da je dosta igrača koji su napavili karijere poput Sergeja, mada on neće igrati na turniru. Gruja je tu… Dosta njih igra u ozbiljnim klubovima. Ne znam kakve su ostale reprezentacije, pretpostavljam da su Španci jaki”.

FUDBALSKI KLUB CRVENA ZVEZDA

Crvena zvezda je ove sezone u fudbalu ostala bez ijednog trofeja.

“Pa dobro. Pratio sam sa Ludogorecom, sa Sasuolom i gledao sam poslednji derbi. Ne znam, mislim da smo promašili sa strancima. Ali bili smo jako blizu da pobedimo Ludogorec. Da su to prošli svi bi govorili da smo pogodili sa strancima. Sve se to promeni bukvalno u… Kao mi kada smo igrali Svetsko prvenstvo. Sve bi bilo super da smo prošli dalje. I Antić bi ostao, i Tole bi ostao i ne bi bilo svađa… Tako je to u sportu. Sada se svi pravimo pametni i pričamo da smo promašili sa strancima, ali moglo je totalno drugačije da bude”.

Kada smo već kod stranaca u srpskom fudbalu…

“U svakom slučaju, definitivno je greška da se oslanjamo mnogo na strance zato što nismo finansijski jaki. A drugo, niko ne može da mi kaže da nemamo talentovanu decu. Ima ih. Samo je problem naći talentovane trenere koji će od njih da naprave prave igrače”.

Ninković je ove sezone postao prvak sa Sidnejom. Kakvi su dalji planovi?

“Ostajem u Sidneju još godinu dana, produžio sam ugovor. Fudbal tamo napreduje, dolaze odlični igrači. Kejhil se vratio, ima igrača iz Olimpijakosa, Argentinaca, Brazilaca…Ulaže se u fudbal i mislim da će fudbal u Australiji za par godina biti broj jedan. Sada je to ragbi, ali sam podatak da se prošle godine i ove pet puta više dece upisalo na fudbal nego na ragbi, tenis, govori o tome. Rade na tome, svaka utakmica je praćena, tu su gosti, spektakl, lepi tereni, generalno uslovi…”.

Sve ono što mi želimo.

Piše: Strahinja Klisarić

(Foto Star Sport)