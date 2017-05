Ninkovićeva poruka večitima: Džaba titule ako ne mogu ništa da urade u Evropi

“Čemu onda smisao tih titula?“, pita se nekadašnji reprezentativac

Bila je to generacija koja je iskustvom i kvalitetom obećavala evropsku avanturu koja se ne bi svrstala samo u kategoriju izleta. Ali Miloš Ninković, Nenad Milijaš, Nejc Pečnik, Dragan Mrđa i ostatak ekipe koja je pod Slavišom Stojanovićem prekinula šestogodišnji post Crvene zvezde nisu dočekali Evropu. Gafovi uprave koštali su ih sna da barem pokušaju. A bez Evrope - kaže Ninković u razgovoru za Kurir - fudbal u Srbiji ničemu ne vredi.

"Na kraju krajeva, džaba titule i Zvezdi i Partizanu ako ne mogu ništa da urade u Evropi. Čemu onda smisao tih titula", zaključio je Ninković intervju za Kurir.

A kako je do te rečenice uopšte došlo? Krenulo je pričom na temu glasina da je u Srbiji maltene svaka utakmica nameštena.

"Tužno je što u Srbiji svako može da kaže u javnosti šta hoće, bez ikakvih dokaza, a da za to ne odgovara", komentariše Ninković i dodaje.

"Svašta se radi u sportu, ali mi malo preterujemo... Mene je to najviše i nerviralo dok sam bio u Zvezdi. Svaka utakmica Zvezde ili Partizana, a naročito Zvezde, bila je nameštena. Ako dobijemo nameštena je, a ako izgubimo onda je sve normalno. Meni su lično smešne priče da premijer namešta nekom titule. Čovek ne zna gde mu je glava, milion problema u državi, sad će još da se bavi fudbalom i da nekom namešta titule".

