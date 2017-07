"Koliko bi 30-godišnjaka uradilo ovo što sam ja?", pita se Leonardo Bonuči

Verovatno najšokantniji transfer ovog leta. Leonardo Bonuči je za 48 sati prešao iz Juventusa u Milan za sumu od 42.000.000 evra. Mnogi i dalje ne veruju da se to dogodilo i da će Leo nositi crveno-crni dres naredne sezone.

Mada, kako kaže i sam Bonuči u velikom razgovoru za Gazzetu delo Sport, ni on se sam nije navikao na nove boje.

A glavna poruka koju je poslao je - nisam izdajica!

"Ne osećam se kao izdajica niti kao neko ko je podmitljiv. Život je napravljen od krugova koji je otvaraju i zatvaraju. Nešto se raspalo poslednjih meseci i ovaj transfer je bio posledica toga. Da bih dao 100%, moram da se osećam važnim. Ponekad se i najlepši brakovi završe", kaže Bonuči.

Nastavio je izlaganje i imao poruku za navijače Juventusa.

"Sa onim što sam dao Juventusu za ovih sedam godina ne mogu da se osećam kao izdajica. Ako mi budu zviždali samo će me napaliti, a isto tako će biti i ako me budu vređali".

Sada će morati da se navikne na dres Milana.

"Pomalo je čudno za mene da budem u ovom dresu, sa ovim grbom i sa ovim bojama. Kakogod, ja sam neko ko daje sve, pa i više od toga za dres koji nosi. Ući ću na teren i igraću čak i kada mi nije dobro, ako je to potrebno. Radio sam to u Bariju, Juventusu i reprezentaciji. Radiću to i za Milan".

Bonuči je govorio o ambicijama zbog kojih je rešio da obuče dres Rosonera.

"Želim da napravim ovaj klub velikim, zajedno sa saigračima. Milan zaslužuje bolje i u Italiji i u Evropi. Taj klub zaslužuje da se popne ponovo tamo gde je bio".

Osvrnuo se i na dešavanja u prelaznom roku. Milan troši kao da sutra ne postoji.

"Pravimo dosta ulaganja na pijaci zahvaljujući dugoročnoj viziji Fasonea i Mirabelija. Sada je na nama da podignemo entuzijazam kod navijača pobedama".

Malo je reći da je Bonuči motivisan.

"Živim za izazove i ovo je jedan od fascinantnijih. Kladim se na sebe. Ja sam se pitao i ne znam koliko bi ljudi uradilo ovo sa 30 godina", priznaje Bonuči.

Dalje otkriva koji je bio glavni poriv ovog poteza.

"Za mene - glad je ključna. To vam da je nešto više kada vam nestane snage. Vezao sam se za ambiciozan projekat. Potrebna je dobra godina da preseče one koje nisu bile uzbudljive kao što su ove prethodne".

Zadovoljan je dočekom u novom timu.

"Jako su me lepo primili, sada moramo da nađemo pravi ključ kako bismo se uklopili i bili tim. Počinjemo sa preliminarnim rundama Lige Evrope, kao što sam imao slučaj u Juventusu: nadam se da je to dobar znak".

Kao klinac gledao je legende Milana.

"Bio sam fasciniran igračima poput Maldinija, Neste. Nesta mi je bio idol kada sam počeo da igram fudbal. Šest godina u Juventusu me je načinilo liderom. Tim može da se osloni na moje iskustvo. Kažem uvek saigračima - ništa nije nemoguće", rekao je Bonuči.

Njegov ovogodišnji transfer to i potvrđuje.

