Nisam ljut, razočaran sam! Pokazujemo ružne manire...

Nije se posrećilo Crvenoj zvezdi da dobru igru protiv Barselone kruniše pobedom na gostovanju Cedeviti u Zagrebu, a ni trener Dušan Alimpijević nije bio zadovoljan.

Pre svega odnosom pojedinih igrača prema igri, ali i činjenici da su najstariji igrači u timu izgledali i najsvežije protiv aktuelnog osvajača Superkupa Jadranske lige.

„Bili smo loši i zasluženo smo izgubili. Čestitao bih Cedeviti na pobedi“, odmah je poručio Alimpijević.

Upitan da objasni da li je na lošu igru i poraz uticalo to što je ekipa imala tešku utakmicu u Evroligi, potom i put u Zagreb, strateg crveno-belih je poručio:

„Ne znam koliko to utiče na igrače, a ako to stvarno utiče na nekog - bolje da nije u Crvenoj zvezdi. Drugo, pokazujemo ružne manire drugu utakmicu zaredom, posle dobre utakmice u Evroligi“, rekao je Alimpijević, na šta bio zamoljen da objasni šta je mislio pod 'ružnim manirima'.

„Jeste li gledali utakmicu protiv Barselone. Jeste li videli razliku u odnosu na ovu utakmicu“, uzvratio je Alimpijević.

Novinari su konstatovali da je mladi trener prilično ljut, na šta je odgovorio:

„Nisam ljut ni na koga - razočaran sam zbog pristupa“.

Jak ritam utakmica možda jeste uticao na Zvezdino izdanje, ali Alimpijević tvrdi da je to mogao da shvati tek za pojedince...

„Mogu Antiću, Bjelici, Laziću i Ročestiju. Njima mogu da dam kredit, ostalima ne mogu. To su ljudi na kojima se nije osetilo da smo igrali Evroligu pre dva dana“.

