Nisam razočaran, više sam iznenađen... Da li vredim baš toliko?

"Potpisao sam ugovor na tri godine i moram da ga poštujem. Sada nemam ništa specijalno u glavi, ali ako budem mogao da biram, neću ići daleko", poručio Leandre Tavamba

Veličina slova A A A

Kada je pre godinu dana došao i podigao crno-beli dres, malo ko je verovao da bi baš on mogao unosnim transferom da popuni kasu Partizana! Kršni Kamerunac od 28 leta došao je kao slobodan igrač, tiho i bez mnogo pompe, a evo poslednjih dana o njemu se govori intenzivno i uglavnom kroz cifre. Suština cele priče - da li će neki klub ispuniti potraživanja srpskog šampiona teška 2.500.000 evra?

Jasno, radi se o Leandreu Tavambi koji se nalazi s ekipom na Kipru gde nestrpljivo očekuje da se njegov status razreši. Iz izjava koje je dao Večernjim novostima da se naslutiti da je njegova primarna želja odlazak, ali kaže da bi isto tako maksimalno profesionalno prihvatio i drugu opciju - ostanak u Humskoj.

"Da se razumemo, ne bih svoja osećanja okarakterisao kao razočaranost, više je reč o iznenađenosti. Došao sam u Partizan kao slobodan igrač, potpisao ugovor na tri godine, i tada je bila aktuelna priča da bi u slučaju moje skorije prodaje obeštećenje moglo da iznosi 500-600.000 evra. Sada, posle godinu dana, suma je dva i po miliona evra. Pitam se, vredim li ja baš toliko", počeo je Tavamba.

Kamerunac je svestan da će finansijski zahtevi uprave Beograđana teško biti ispunjeni...

"Nije u celoj priči u pitanju samo moj igrački kvalitet. Prilikom transfera se u obzir uzima i to da li klub uzima igrača koji je projekat, tačnije da li računa da kasnije zaradi od njegove prodaje. Imam 28 godina i svestan sam da se to prilično gleda. Takođe, gleda se i zemlja iz koje dolaziš. Sve u svemu, da je prošlogodišnja cena bila na snazi ili bar približna, verovatno ne bih sedeo ovde i razgovarao sa vama kao igrač Partizana. Ovako"...

Trenutno je izvesno samo da će sve morati da se reši kroz sedam dana, jer to je rok do kog Partizan mora da prijavi nove igrače za Ligu Evrope.

"Ukoliko budem otišao iz Partizana, to može da se dogodi do 2. februara. Za sada ima dosta šuškanja, ali ništa konkretno, a fudbal je takav da nikad ne znaš šta nosi dan a šta noć. Spreman sam za obe opcije, ja sam profesionalac. Potpisao sam ugovor na tri godine i moram da ga poštujem. Sada nemam ništa specijalno u glavi, ali ako budem mogao da biram, neću ići tako daleko, kao u Kinu, na primer. Ukoliko ostanem u Partizanu, moj sledeći cilj je igranje za nacionalni tim Kameruna", zaključio je Tavamba.

(foto: MN Press)